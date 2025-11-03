Кебабницы этот призыв услышали.

"Постепенно всё поганят мультикультурой. Кебаб и азиатская кухня. Цветочный рынок "Сакта". Рига скоро уподобится другим крупным европейским городам с забегаловками граждан третьих стран на каждом углу", - говорится в твите, автор которого отметил тэгами Лиану Лангу, мэра Виестурса Клейнбергса, вице-мэров Эдварда Ратниекса и Вилниса Кирсиса.

"Работая в Rīgas dārzi un parki, я участвовал в процессе создания цветочного рынка "Сакта". Тогда была установка - у нас будет цветочный рынок лучше таллинского. В результате цветочники не потянули арендную плату и постепенно стали отсеиваться. Могут ли эти кебабы заплатить ту же самую арендную плату?" - пишет в "Х" политик Марис Каминскис.

А вот что думает народ:

- Торговля цветами уже начинает перемещаться в пакоматы, не знаю, правда, как у этого промысла идут дела, но если место хорошее, с профсоюзом продавцов спорить не надо... всё автономно... наверняка есть перспектива.

- Наркотики. Германская полиция распространила информацию, что мелкие забегаловки распространяют наркотики. Итальянское изобретение.

- У кебабов есть спонсоры - те, кто вливает сюда мигрантов. И с Запада, и из мусульманских стран им деньги дают.

- Это убого.

- Во Франции торговцы наркотиками всё больше захватывают малых предприятий. Это по всей стране наблюдает уголовная полиция. Кебабницы, парикмахерские, маникюрные салоны... Эти местные предприятия процветают настолько, что иногда портят пейзаж в центрах города. Но очень часто за их новым оборудованием стоят скрытые средства для легализации торговли наркотиками.

- Цветочный рынок "Сакта" давно уже не актуален. Скоро будут цветочные автоматы, как для кофе. Кебаб - промежуточное звено.

- Цветы импортные, продавцы кебабов импортные, в чём проблема, арендуйте сами, если что-то не нравится.