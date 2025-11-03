Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

«Всё испоганили мультикультурой!» Рижан бесит то, что случилось с цветочным рынком «Сакта» (2)

Редакция PRESS 3 ноября, 2025 10:06

Выбор редакции 2 комментариев

В сентябре предприятие Rīgas nami писало в "Фейсбуке": "Киоски на цветочном рынке "Сакта" не только для цветов - здесь может расцвести и твоё кафе, мастерская, магазинчик или офис. Помещения оборудованы всем необходимым: столами, полками, раковиной, кондиционером, освещением и даже отапливаемым полом. Площадь одного киоска - 7, 5 кв.м, а если арендовать два рядом, получишь уже 14,6 кв.м".

Кебабницы этот призыв услышали. 

"Постепенно всё поганят мультикультурой. Кебаб и азиатская кухня. Цветочный рынок "Сакта". Рига скоро уподобится другим крупным европейским городам с забегаловками граждан третьих стран на каждом углу", - говорится в твите, автор которого отметил тэгами Лиану Лангу, мэра Виестурса Клейнбергса, вице-мэров Эдварда Ратниекса и Вилниса Кирсиса.

"Работая в Rīgas dārzi un parki, я участвовал в процессе создания цветочного рынка "Сакта". Тогда была установка - у нас будет цветочный рынок лучше таллинского. В результате цветочники не потянули арендную плату и постепенно стали отсеиваться. Могут ли эти кебабы заплатить ту же самую арендную плату?" - пишет в "Х" политик Марис Каминскис.

А вот что думает народ:

- Торговля цветами уже начинает перемещаться в пакоматы, не знаю, правда, как у этого промысла идут дела, но если место хорошее, с профсоюзом продавцов спорить не надо... всё автономно... наверняка есть перспектива.

- Наркотики. Германская полиция распространила информацию, что мелкие забегаловки распространяют наркотики. Итальянское изобретение.

- У кебабов есть спонсоры - те, кто вливает сюда мигрантов. И с Запада, и из мусульманских стран им деньги дают.

- Это убого.

- Во Франции торговцы наркотиками всё больше захватывают малых предприятий. Это по всей стране наблюдает уголовная полиция. Кебабницы, парикмахерские, маникюрные салоны... Эти местные предприятия процветают настолько, что иногда портят пейзаж в центрах города. Но очень часто за их новым оборудованием стоят скрытые средства для легализации торговли наркотиками.

- Цветочный рынок "Сакта" давно уже не актуален. Скоро будут цветочные автоматы, как для кофе. Кебаб - промежуточное звено.

- Цветы импортные, продавцы кебабов импортные, в чём проблема, арендуйте сами, если что-то не нравится.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
Важно

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Важно

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:10 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 40 минут назад
Рига: Иманта перекраивается
Sfera.lv 4 часа назад
Ирландия: зарплата за творчество
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 5 часов назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 18 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 22 часа назад
Мягкий ноябрь не сдаёт позиций
Bitnews.lv 2 дня назад

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС (2)

Важно 10:55

Важно 2 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Читать
Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом (2)

Важно 10:49

Важно 2 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (2)

Важно 10:26

Важно 2 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (2)

Важно 09:38

Важно 2 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (2)

Важно 09:11

Важно 2 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (2)

Важно 08:43

Важно 2 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (2)

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 2 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать