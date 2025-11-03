Время туманов: прогноз погоды на дождливый вторник

Ночью, начиная с запада страны, облачности станет меньше. Во многих местах пройдёт дождь, больше осадков — в первой половине ночи на востоке. Ветер преимущественно слабый, западный, местами — туман. Минимальная температура воздуха +3..+7 °C, на побережье — до +10 °C.

Днём с запада небо затянет облаками, во многих местах — дождь. Подует слабый до умеренного юго-западный ветер, на побережье — сильнее, с порывами до 16 м/с. Температура воздуха поднимется до +8..+12 °C.

В Риге в ближайшие сутки небо будет местами проясняться, временами — дождь. Ветер слабый до умеренного, юго-западный. Температура: +6 °C утром, +9 °C днём.