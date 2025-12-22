Новейший прогноз: завтра в Латвии резко похолодает

Самое резкое падение температуры произойдет во вторник, 23 декабря, когда утром похолодает до 0...-5 градусов в Курземе и до -5...-10 градусов на остальной территории Латвии, при этом днем не станет заметно теплее. Ночью во многих местах выпадет снег, днем будет преимущественно солнечно.

В католический сочельник облачность увеличится и в отдельных районах ожидаются незначительные осадки - преимущественно снег в Видземе. Сохранятся морозы, лишь местами на побережье температура воздуха поднимется выше нуля из-за западного ветра.

Снега будет немного, на большей части страны устойчивый снежный покров не сформируется.

В первый день католического Рождества по мере незначительного усиления западного ветра и образования густого слоя облаков уже почти по всей Латвии температура поднимется выше нуля, в ночь на 26 декабря воздух прогреется до +2...+7 градусов. Осадков будет мало.

В конце недели временами ожидаются осадки и прояснения, температура воздуха немного понизится. Аналогичная погода прогнозируется и в канун Нового года.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, январь в целом ожидается прохладным - среднемесячная температура воздуха может быть ниже нормы, которая составляет -3 градуса.