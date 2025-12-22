Учёные выяснили, в каком возрасте тело начинает терять силу

К такому выводу пришли учёные, проанализировав данные почти за полвека наблюдений. Исследование длилось 47 лет и охватило более 400 мужчин и женщин в возрасте от 16 до 63 лет.

Участники регулярно выполняли силовые и аэробные тесты — жим лёжа, прыжки в высоту, езду на велосипеде не менее 10 минут. Учёных интересовали мышечная сила, мощность и работа сердечно-сосудистой системы.

Результат оказался неожиданно жёстким: независимо от того, насколько активно человек тренировался в молодости, после 35 лет и сила, и выносливость начинают снижаться.

В подростковом возрасте и в 20 лет показатели росли почти у всех.Пик приходился в среднем на 35 лет, после чего физическая форма постепенно ухудшалась с каждым годом.

Есть и гендерные нюансы.

Аэробная выносливость у мужчин и женщин начинает падать примерно с 45 лет, а вот мышечную мощность женщины теряют раньше — уже около 32 лет, тогда как у мужчин этот процесс начинается чуть позже.

Но не всё так мрачно. Исследование показало: люди, которые начали быть физически активными ещё в подростковом возрасте и не бросали движение во взрослой жизни, сохраняли лучшие показатели по всем параметрам.

Более того, даже тем, кто начал заниматься позже, физическая активность помогала замедлить спад, пусть и не остановить его полностью.

«Никогда не поздно начать двигаться. Физическая активность способна замедлить снижение показателей, даже если не может полностью его остановить», — отмечает автор исследования.

Вывод простой и слегка философский: после 35 лет тело действительно перестаёт набирать обороты, но это не означает конец движения — скорее смену режима. Не рекорды, а поддержание. Не гонка, а дистанция.