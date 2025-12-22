Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Орбан нашёл нового Гитлера в Европе — и это не Путин. А кто?

Neatkarīgā Rīta Avīze 22 декабря, 2025 12:01

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Европейского Союза в попытках нанести ущерб России и сравнил это с вторжением нацистской Германии в СССР — такое заявление он сделал, выступая на митинге в Сегеде, сообщает "Неаткарига" со ссылкой на венгерское издание «Index».

По словам Орбана, он считает, что европейцы хотят использовать войну в Украине, чтобы ослабить Россию, поскольку считают ее угрозой.

«Наполеон и Гитлер напали на Россию. Им завоевать ее не удалось, но главный дипломат ЕС Кайя Каллас, по-видимому, сделает это?! Я предупреждаю всех, не нападайте на русских», — сказал премьер-министр Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии привлек внимание общественности заявлением, что ему «не совсем ясно», кто на кого напал в войне между Россией и Украиной. Он особо подчеркнул тот факт, что большинство украинцев продолжают жить мирной жизнью, а сама Украина — немаленькая страна.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха ответил на это заявление. «Это так же «непонятно», как и для венгерского руководства в 1939 году, господин Орбан», — написал он в социальных сетях.

МОН сокращает бюрократию: директора сами смогут согласовывать изменения нагрузки педагогов

Новости Латвии 14:18

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

Зам. начальника госполиции Гришин возглавит налогово-таможенную полицию

Новости Латвии 14:06

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Усиленный режим погранохраны на границе с Белоруссией будет продлен

Новости Латвии 13:55

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

К нам активно бегут украинские юноши: но Латвия в 2026-ом сокращает меры поддержки

Важно 13:50

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

По соображениям безопасности: в Латвию не пустили гражданина Украины и гражданина Германии

Новости Латвии 13:39

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Россию подозревают в разработке оружия против спутников Starlink

Мир 13:38

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

STEM «съедает» английский: Британия бьёт тревогу

Наука 13:33

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

