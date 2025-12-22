Орбан нашёл нового Гитлера в Европе — и это не Путин. А кто?

По словам Орбана, он считает, что европейцы хотят использовать войну в Украине, чтобы ослабить Россию, поскольку считают ее угрозой.

«Наполеон и Гитлер напали на Россию. Им завоевать ее не удалось, но главный дипломат ЕС Кайя Каллас, по-видимому, сделает это?! Я предупреждаю всех, не нападайте на русских», — сказал премьер-министр Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии привлек внимание общественности заявлением, что ему «не совсем ясно», кто на кого напал в войне между Россией и Украиной. Он особо подчеркнул тот факт, что большинство украинцев продолжают жить мирной жизнью, а сама Украина — немаленькая страна.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха ответил на это заявление. «Это так же «непонятно», как и для венгерского руководства в 1939 году, господин Орбан», — написал он в социальных сетях.