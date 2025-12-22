Вторжение Путина в Балтию — аргументы «за» и «против»: Латковскис

Буданов обосновывает свои утверждения видением так называемого русского мира (русский мир), которое предполагает необходимость постоянного расширения своего влияния и территории. Если империя не расширяется, она деградирует и умирает. Поэтому единственный способ поддерживать «тонус» — это агрессия. Самым безопасным (легким) направлением агрессии России являются страны Балтии. Если в прежних планах Россия должна была быть готова начать военные действия в этом направлении в 2030 году, то теперь планы скорректированы и пересмотрены уже на 2027 год.

Эти заявления Буданова вызывают серьезную обеспокоенность у граждан стран Балтии и заставляют задаться вопросом: насколько они реальны?

Аргументы "за"

Сначала перечислим аргументы, которые свидетельствуют о высокой вероятности такого вторжения. Главный аргумент – тот же, который приводят почти все, включая Буданова: путь, который выбрал Путин для укрепления своей власти, не предполагает обратного хода. Чрезвычайно трудно представить себе Россию Путина, возвращающуюся к мирной, обычной жизни, в которой Путину приходится решать столь утомительные для него экономические или, что еще хуже, социальные вопросы.

Важным фактором является размещение 750 000 закаленных на фронте (психологически травмированных) людей после окончания активных военных действий в Украине. Куда девать этих опасных, трудно контролируемых людей? Особенно с учетом их относительно высокой заработной платы, которую они получают за службу на фронте. В мирной жизни никто не будет платить им такие деньги, но людям психологически чрезвычайно трудно перейти на значительно более низкую зарплату.

Аргументы "против"

Первый и главный аргумент против заключается в том, что «специальная военная операция» Путина с самого начала пошла совсем не по тем рельсам, по которым она была запланирована. Нет ни малейшего сомнения, что предполагалась молниеносная операция: Киев за три дня.

Если бы Путин знал, что война в Украине затянется более чем на четыре года с минимальными территориальными приобретениями, то, скорее всего, он бы вообще не начал такое вторжение. Путин уже «сломался» и, несмотря на брутальный вид, который он демонстрирует в последнее время, больше не чувствует себя таким всемогущим, как 24 февраля 2022 года, когда он открыто заявил в телевизионном обращении: «Учитывая... я принял решение начать специальную военную операцию...». Теперь, 19 декабря 2025 года, в «прямом эфире» Путин говорит уже совсем другое: «...не мы начали эту войну...».

Другими словами, то, что сейчас происходит в Украине, не то, чего хотел Путин. Может ли он теперь «переиграть» историю и вторгнуться в Балтию, чтобы «обеспечить безопасность России в регионе Балтийского моря»?

Ситуация в 2026 году или в 2027 году, о котором упоминает Буданов, уже не такая, как в 2022 году. Да, с одной стороны, центральный столп НАТО — США — под руководством Трампа уже не так надежен и значительно ослаблен, но с другой стороны — европейские великие державы — начали смотреть на Россию с гораздо большей реалистичностью и пытаются исправить свои ошибки, допущенные в отношении России за последние двадцать лет.

Если в 2022 году России, возможно (хотя это не точно), удалось бы относительно легко захватить столицы стран Балтии и застать врасплох руководство НАТО, то будет ли это так же легко в 2026 или 2027 году? С другой стороны, если существует значительная вероятность того, что военные действия могут затянуться (у Путина уже есть неприятный опыт в Украине), и чем дольше будет длиться война с НАТО, тем больше шансов проиграть, то готовность сделать этот решающий шаг резко снизится.

Если бы Путин был уверен хотя бы на 95%, что, оккупировав прибалтийские страны, НАТО не дернется, начнет искать компромиссы и прибегнет к другим привычным тактикам отсрочки реальных действий, то вторжение было бы почти неизбежным. К счастью, в настоящее время Путин не имеет такой уверенности. Хотя, кто знает, что творится в его голове.

История играет нам на руку

Есть еще один, может быть, не столь прямой, но также заслуживающий внимания аргумент, почему вторжение России в страны Балтии может не произойти. Речь идет об уроках истории.

Почти все знакомые Путина отмечают, что он тщательно проанализировал предыдущий исторический опыт. Ошибки, допущенные Горбачевым, Сталиным и Гитлером. Поэтому он, насколько это в его силах, старается их избежать.

Путин признал, что, по его мнению, распад СССР был крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. Эта катастрофа была вызвана начатой Горбачевым «перестройкой», но, какими бы ни были ее намерения, она не была исторически обусловлена территориальным развалом государства. Социально-экономическая система могла трансформироваться, но государство могло остаться в прежних границах.

Если бы только Сталин в 1940 году не присоединил к территории СССР ментально чуждые ему страны Балтии и Западную Украину, которая до 1918 года входили в состав Австро-Венгерской империи, а до 1939 года — в состав Польши. Эти насильственно присоединенные к СССР территории до 1980-х годов прошлого века оставались на территории СССР как чужеродные элементы, и даже полувековая оккупация не смогла «переварить» эти территории. Как только появились зачатки более свободного мышления, эти различия расцвели яркими цветами и увенчались недвусмысленными требованиями полной независимости.

Путин, как настоящий «советский человек» (родился в 1952 году), всю свою жизнь прекрасно понимал и чувствовал отчужденность балтийских стран (а также Западной Украины, которую он и сейчас готов отдать кому угодно) и их непринадлежность к «русскому миру».

Сейчас он, возможно, хотел бы «наказать» балтийские страны за непослушание, но в своем мировоззрении Путин придерживается строгой и прагматичной логики, в которой нет места эмоциональным порывам. В этой логике не стоит лишнего рисковать, если потенциальная выгода не настолько ценна, чтобы ставить на карту как свое, так и будущее России, которое, как мы знаем из слов спикера Государственной Думы России Вячеслава Володина, на самом деле является одним и тем же. Даже если в барабане револьвера только одна патрон из шести, все равно лучше не играть в эту русскую рулетку. Даже ради «русского мира».