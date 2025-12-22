Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Москве при взрыве автомобиля погиб генерал

© BBC 22 декабря, 2025 12:11

В Москве произошел взрыв в легковом автомобиле, в результате которого получил тяжелые ранения и скончался генерал Фанил Сарваров, возглавлявший управление оперативной подготовки российского Генштаба, сообщает Русская служба Би-би-си.

В апреле этого года в Москве взорвали генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, а в декабре 2024 года — генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

«Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее СМИ и СКР сообщали о том, что в результате подрыва автомобиля на Ясеневой улице неизвестный мужчина получил ранения. Телеграм-каналы выдвигали версию, что это генерал Сарваров.

СКР возбудил дело по статьям об убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ.

«Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — говорится в пресс-релизе комитета.

Украина официально не комментировала гибель генерала.

Телеграм-таблоиды Shot и Baza утром сообщали, что на улице Ясеневой был взрыв в автомобиле Kia Sorento, находившемуся на парковке у жилого дома. Издание РБК писало, что 56-летний пострадавший оказался заблокирован в автомобиле, но позже был спасен и госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что Сарваров скончался.

Что известно о Сарварове

Сарваров в 1990 году окончил Казанское высшее танковое командное училище, позже учился в Военной академии бронетанковых войск им. Малиновского и Военной академии Генштаба Вооруженных сил России.

После окончания академии он продолжил службу в главном оперативном управлении Генштаба и управлении оперативной подготовки Вооруженных сил Российской Федерации. С 2016 года генерал занимал должность начальника управления.

По данным издания, Сарваров участвовал в боевых действиях в Чечне, в 2015-2016 годах «выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии».

В мае 2024 года указом президента России ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

МОН сокращает бюрократию: директора сами смогут согласовывать изменения нагрузки педагогов

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

Зам. начальника госполиции Гришин возглавит налогово-таможенную полицию

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Усиленный режим погранохраны на границе с Белоруссией будет продлен

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

К нам активно бегут украинские юноши: но Латвия в 2026-ом сокращает меры поддержки

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

По соображениям безопасности: в Латвию не пустили гражданина Украины и гражданина Германии

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Россию подозревают в разработке оружия против спутников Starlink

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

STEM «съедает» английский: Британия бьёт тревогу

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

