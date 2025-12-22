У нас каждый день такие случаи: глава оперативного центра «скорой» предупреждает народ перед праздниками

"Начнем с детей. Как свечи, так и пиротехника становятся причинами того, что в праздники страдают дети. А еще горячие напитки. Если держите на руках ребенка, даже небольшая кружечка с горячим напитком - это очень опасно", - говорит специалист.

Следующим предостережением с её стороны прозвучало уже классическое - "не садитесь за руль в алкогольном опьянении". Врач напоминает, что из-за такого поведения пострадать может не только тот, кто сел за руль нетрезвым, но и другие люди - участники движения.

"Семьи с детьми едут к бабушкам и дедушкам. И такой водитель может навсегда принести горе в их семью", - отмечает она.

Специалист также напоминает, что на дворе серое время года, люди плохо видны на дорогах, особенно за городом. Поэтому жизненно важно носить светоотражатели.

"У нас каждую неделю такие случая, когда были сбиты пешеходы, и получали очень тяжелые травмы. К сожалению были и смертельные исходы", - говорит Кришьяне.

В конце она напоминает об эпидемии гриппа.