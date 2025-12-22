Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
У нас каждый день такие случаи: глава оперативного центра «скорой» предупреждает народ перед праздниками

22 декабря, 2025

Руководитель оперативного центра управления Службы неотложной медицинской помощи Райта Кришьяне в программе "Утренняя панорама" напомнила, чего стоит опасаться в Зимние праздники.

"Начнем с детей. Как свечи, так и пиротехника становятся причинами того, что в праздники страдают дети. А еще горячие напитки. Если держите на руках ребенка, даже небольшая кружечка с горячим напитком - это очень опасно", - говорит специалист.

Следующим предостережением с её стороны прозвучало уже классическое - "не садитесь за руль в алкогольном опьянении". Врач напоминает, что из-за такого поведения пострадать может не только тот, кто сел за руль нетрезвым, но и другие люди - участники движения.

"Семьи с детьми едут к бабушкам и дедушкам. И такой водитель может навсегда принести горе в их семью", - отмечает она.

Специалист также напоминает, что на дворе серое время года, люди плохо видны на дорогах, особенно за городом. Поэтому жизненно важно носить светоотражатели.

"У нас каждую неделю такие случая, когда были сбиты пешеходы, и получали очень тяжелые травмы. К сожалению были и смертельные исходы", - говорит Кришьяне.

В конце она напоминает об эпидемии гриппа.

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера

Я знаю, где может начаться следующая война: Раев сделал сенсационное заявление

Европа умирает, и это видят все, кроме европейцев: Pietiek

МОН сокращает бюрократию: директора сами смогут согласовывать изменения нагрузки педагогов

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

Зам. начальника госполиции Гришин возглавит налогово-таможенную полицию

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Усиленный режим погранохраны на границе с Белоруссией будет продлен

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

К нам активно бегут украинские юноши: но Латвия в 2026-ом сокращает меры поддержки

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

По соображениям безопасности: в Латвию не пустили гражданина Украины и гражданина Германии

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Россию подозревают в разработке оружия против спутников Starlink

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

STEM «съедает» английский: Британия бьёт тревогу

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

