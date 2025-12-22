Опрос: доходы 41% жителей Латвии в этом году выросли

Данные опроса показывают, что доходы 27% жителей увеличились на 10%, доходы 7% выросли на 10-15%, а еще 7% — более чем на 15%.

В этом году рост доходов чаще всего затронул самых молодых жителей, то есть жителей в возрасте от 18 до 29 лет, а также жителей Видземе, за которыми следует Рига.

Банк объясняет это тем, что экономическое ядро ​​Видземского региона — Валмиерский, Смилтенский и Цесисский регион — быстро развивается. В свою очередь, Рижский регион демонстрирует рост экспорта услуг, занимая первое место в региональной экспортной конкуренции последние два года — 2023 и 2024.

Банк отмечает, что умеренный рост наблюдается преимущественно в небольших городах, в то время как незначительный рост доходов чаще всего отмечается в сельской местности.

В этом году наиболее значительный рост доходов наблюдался в домохозяйствах с более высоким уровнем дохода — свыше 1501 евро, в то время как незначительный рост чаще всего отмечался в домохозяйствах с ежемесячным доходом от 1001 до 1500 евро.

В ходе опроса 53% жителей указали, что их доход в этом году остался неизменным или снизился. Среди них у 35% уровень дохода жителей остался неизменным в этом году, а у 18% он снизился.

Из них 8% указали на значительное снижение — более чем на 15%.

Чаще всего снижение дохода наблюдалось среди жителей в возрасте от 30 до 39 лет, и эта тенденция особенно характерна для жителей Латгалии и Земгале.

Опрос проводился в ноябре 2025 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvija и охватил в общей сложности 1004 респондента в Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.