Опрос: доходы 41% жителей Латвии в этом году выросли

© LETA 22 декабря, 2025 12:02

В Латвии 41% жителей отметили увеличение дохода в этом году, а 18% — его снижение, сообщили  представители банка Luminor со ссылкой на проведенный опрос.

Данные опроса показывают, что доходы 27% жителей увеличились на 10%, доходы 7% выросли на 10-15%, а еще 7% — более чем на 15%.

В этом году рост доходов чаще всего затронул самых молодых жителей, то есть жителей в возрасте от 18 до 29 лет, а также жителей Видземе, за которыми следует Рига.

Банк объясняет это тем, что экономическое ядро ​​Видземского региона — Валмиерский, Смилтенский и Цесисский регион — быстро развивается. В свою очередь, Рижский регион демонстрирует рост экспорта услуг, занимая первое место в региональной экспортной конкуренции последние два года — 2023 и 2024.

Банк отмечает, что умеренный рост наблюдается преимущественно в небольших городах, в то время как незначительный рост доходов чаще всего отмечается в сельской местности.

В этом году наиболее значительный рост доходов наблюдался в домохозяйствах с более высоким уровнем дохода — свыше 1501 евро, в то время как незначительный рост чаще всего отмечался в домохозяйствах с ежемесячным доходом от 1001 до 1500 евро.

В ходе опроса 53% жителей указали, что их доход в этом году остался неизменным или снизился. Среди них у 35% уровень дохода жителей остался неизменным в этом году, а у 18% он снизился.

Из них 8% указали на значительное снижение — более чем на 15%.

Чаще всего снижение дохода наблюдалось среди жителей в возрасте от 30 до 39 лет, и эта тенденция особенно характерна для жителей Латгалии и Земгале.

Опрос проводился в ноябре 2025 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvija и охватил в общей сложности 1004 респондента в Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

МОН сокращает бюрократию: директора сами смогут согласовывать изменения нагрузки педагогов

Новости Латвии 14:18

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

Зам. начальника госполиции Гришин возглавит налогово-таможенную полицию

Новости Латвии 14:06

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Усиленный режим погранохраны на границе с Белоруссией будет продлен

Новости Латвии 13:55

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

К нам активно бегут украинские юноши: но Латвия в 2026-ом сокращает меры поддержки

Важно 13:50

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

По соображениям безопасности: в Латвию не пустили гражданина Украины и гражданина Германии

Новости Латвии 13:39

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Россию подозревают в разработке оружия против спутников Starlink

Мир 13:38

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

STEM «съедает» английский: Британия бьёт тревогу

Наука 13:33

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

