Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера

Служебная проверка установила, что первоначальное решение о назначении административного наказания было принято поспешно — без достаточного анализа содержания видео, значения использованных символов и общего контекста. Хотя дело формально рассматривалось процессуально корректно, полноценная оценка всех обстоятельств проведена не была.

С учётом того, что нарушение было допущено по неосторожности и его последствия устранены, двум сотрудникам полиции объявлен выговор.

Ранее сообщалось, что в октябре этого года автор видео Кристапс Бичкаускс рассказал в соцсетях, что год назад опубликовал ролик с саркастическим описанием лагерей ГУЛАГа, реагируя на комментарии сторонников политики России. В этом году ему было назначено наказание за прославление СССР — с банковского счёта списали 350 евро.

После общественного резонанса полиция признала наказание необоснованным, отменила решение и возместила понесённые расходы. Начальник полиции Армандс Рукс распорядился провести служебную проверку.

В полиции также призвали жителей следить за актуальностью своих контактных данных, отметив, что в данном случае отправленные по задекларированному адресу уведомления не дошли до адресата.