Самый крупный хищник Латвии: под Огре застрелен медведь

Полиция установила личности возможных преступников и провела необходимые следственные мероприятия.

Незаконно добытое животное и охотничье оружие изъяты.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Уничтожение особо охраняемых животных». По делу назначены экспертизы.

Начальник отдела охоты Государственной лесной службы (ГЛС) Валтерс Лусис сообщил журналистам в понедельник, что в пятницу, 31 октября, ГЛС проводила плановый контроль охоты в лесных массивах Заубе, Таурупе и Кейпене, и по окончании охоты было обнаружено, что был застрелен бурый медведь.

Обстоятельства дела свидетельствуют о том, что медведя не перепутали с другим животным и он не нападал на человека, заявил Лусис. Охота была официально согласована с охотничьим участком и проводилась в тёмное время суток, когда разрешена охота на кабанов, енотовидных собак и лисиц. В ходе охоты использовалось оружие с тепловизионным прицелом.

По словам Лусиса, охотник охотился один и оказался на возвышенности рядом с местом кормежки дичи. Лусис добавил, что такие места, которые в основном используются для кормежки кабанов, также популярны у медведей.

Рысь сообщила, что после отстрела медведя, помощник охотника прибыл, чтобы погрузить медведя в прицеп. В этот момент, когда медведя загружали в прицеп, инспекторы также зафиксировали факт отстрела медведя.

«Обстоятельства показали, что ничего не было перепутано, и охотник осознавал, что делает», — сказал Лусис.

Он сообщил, что охота была законной, но некоторые действия вызвали подозрения у инспекторов Департамента охраны животных и здоровья животных, что побудило их обратить на неё внимание. В то же время Лусис признал, что охотник, о котором идёт речь, ранее уже подвергался наказанию за нарушения правил безопасности, но это произошло много лет назад.

Лусис также сообщил, что это первый случай, когда медведя застрелили, а стрелявший был установлен. Случаи отстрела медведей случались и раньше, но Государственная полиция не смогла установить личности преступников.

Ранее в Управлении по охране дикой природы (УОДП) агентству LETA сообщалось, что инспекторы охотничьего надзора УОДП в ходе плановой охотничьей проверки выявили факт незаконной охоты.

Служба напоминает, что в Латвии запрещена охота на медведя — это животное находится под особой охраной.

Бурый медведь – общеевропейский вид, находящийся под угрозой исчезновения, охрана которого в Латвии предусмотрена Директивой Совета Европы о сохранении естественных местообитаний, дикой фауны и флоры. План сохранения бурого медведя в Латвии был впервые разработан и утверждён в 2003 году. Целью плана является содействие сохранению благоприятного состояния популяции бурого медведя в странах Балтии на неограниченный срок и его достижению на территории Латвии без установления сроков, минимальной или максимальной допустимой численности особей.

В настоящее время в Латвии наблюдается устойчивое восстановление популяции бурого медведя, достигшей 120 особей. Для сравнения, в Эстонии их численность превышает 1000.

Бурый медведь — самый крупный хищник Латвии. Вес самок может достигать 150 килограммов, а вес самцов — 300 килограммов. Продолжительность жизни бурого медведя может превышать 30 лет, и в Латвии у него нет естественных врагов.