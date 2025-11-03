Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

Самый крупный хищник Латвии: под Огре застрелен медведь

© LETA 3 ноября, 2025 15:17

Новости Латвии 0 комментариев

Агентство LETA обратилось в Государственную полицию с просьбой предоставить информацию о том, что 31 октября в Восточный Пририжский лесной участок поступила информация от сотрудников Государственной лесной службы, которые установили, что в волости Таурупе Огрского района охотник незаконно добыл медведя. По данным редакции, в уголовном деле о незаконной охоте на медведя в Огрском районе фигурируют несколько человек.

Полиция установила личности возможных преступников и провела необходимые следственные мероприятия.

Незаконно добытое животное и охотничье оружие изъяты.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Уничтожение особо охраняемых животных». По делу назначены экспертизы.

Начальник отдела охоты Государственной лесной службы (ГЛС) Валтерс Лусис сообщил журналистам в понедельник, что в пятницу, 31 октября, ГЛС проводила плановый контроль охоты в лесных массивах Заубе, Таурупе и Кейпене, и по окончании охоты было обнаружено, что был застрелен бурый медведь.

Обстоятельства дела свидетельствуют о том, что медведя не перепутали с другим животным и он не нападал на человека, заявил Лусис. Охота была официально согласована с охотничьим участком и проводилась в тёмное время суток, когда разрешена охота на кабанов, енотовидных собак и лисиц. В ходе охоты использовалось оружие с тепловизионным прицелом.

По словам Лусиса, охотник охотился один и оказался на возвышенности рядом с местом кормежки дичи. Лусис добавил, что такие места, которые в основном используются для кормежки кабанов, также популярны у медведей.

Рысь сообщила, что после отстрела медведя, помощник охотника прибыл, чтобы погрузить медведя в прицеп. В этот момент, когда медведя загружали в прицеп, инспекторы также зафиксировали факт отстрела медведя.

«Обстоятельства показали, что ничего не было перепутано, и охотник осознавал, что делает», — сказал Лусис.

Он сообщил, что охота была законной, но некоторые действия вызвали подозрения у инспекторов Департамента охраны животных и здоровья животных, что побудило их обратить на неё внимание. В то же время Лусис признал, что охотник, о котором идёт речь, ранее уже подвергался наказанию за нарушения правил безопасности, но это произошло много лет назад.

Лусис также сообщил, что это первый случай, когда медведя застрелили, а стрелявший был установлен. Случаи отстрела медведей случались и раньше, но Государственная полиция не смогла установить личности преступников.

Ранее в Управлении по охране дикой природы (УОДП) агентству LETA сообщалось, что инспекторы охотничьего надзора УОДП в ходе плановой охотничьей проверки выявили факт незаконной охоты.

Служба напоминает, что в Латвии запрещена охота на медведя — это животное находится под особой охраной.

Бурый медведь – общеевропейский вид, находящийся под угрозой исчезновения, охрана которого в Латвии предусмотрена Директивой Совета Европы о сохранении естественных местообитаний, дикой фауны и флоры. План сохранения бурого медведя в Латвии был впервые разработан и утверждён в 2003 году. Целью плана является содействие сохранению благоприятного состояния популяции бурого медведя в странах Балтии на неограниченный срок и его достижению на территории Латвии без установления сроков, минимальной или максимальной допустимой численности особей.

В настоящее время в Латвии наблюдается устойчивое восстановление популяции бурого медведя, достигшей 120 особей. Для сравнения, в Эстонии их численность превышает 1000.

Бурый медведь — самый крупный хищник Латвии. Вес самок может достигать 150 килограммов, а вес самцов — 300 килограммов. Продолжительность жизни бурого медведя может превышать 30 лет, и в Латвии у него нет естественных врагов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС
Важно

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Важно

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
Важно

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:55 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 28 минут назад
Елгава: с водицей теперь не забалуешь…
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: Иманта перекраивается
Sfera.lv 4 часа назад
Ирландия: зарплата за творчество
Sfera.lv 4 часа назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
Латвийцы всё чаще считают допустимым ограничение свободы слова
Bitnews.lv 22 часа назад
Полковник Блёдоне: если будем бежать — латыши вымрут
Bitnews.lv 1 день назад

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Читать
Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать