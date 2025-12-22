Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Я знаю, где может начаться следующая война: Раев сделал сенсационное заявление

Редакция PRESS 22 декабря, 2025 11:31

Независимый депутат Сейма, полковник запаса НВС Игорь Раев в программе «Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu» на телеканале TV24 сделала сенсационное заявление. По его словам, он знает, где произойдёт следующий военный конфликт. 

Раев считает, что беда придёт со стороны Азии, а именно Китая.

«Первым президентом, который вообще что-то подобное сказал и что-то сделал именно в связи с угрозой со стороны Китая, был президент США Барак Обама. Тот самый большой так называемый поворот к Азии, когда мы увидели, что основные силы Америки перестраиваются и переориентируются именно на Китай. Мы увидели достаточно большой вывод сил из Европы. Это не прихоть нынешнего президента США Дональда Трампа или прихоть этой администрации», — объясняет Раев.

Он, призывая вникнуть в детали, указывает, что это политика Америки последних 20 лет.

«Если мы всё время были настолько глупы, что этого не заметили, и были настолько глупы, что этого не поняли и не адаптировались к этому, то это не проблема американцев — это наша проблема. Мы всё время жили сами по себе, создавали иллюзорный информационный пузырь, в котором думали, что независимо от того, хорошо или плохо мы себя ведём, большой американский дядюшка всегда придёт и наведёт порядок в любом месте в любое время».

По словам бывшего военного, американцы теперь ясно и прямо говорят, что больше такую политику позволить себе не могут, и признают, что если Европа действительно является союзником Америки и хочет им оставаться, то она должна взять на себя большую ответственность именно за ту территорию и ту зону интересов, в которой Европа находится.

«Большая война с Китаем — это то, к чему готовятся США. Я не говорю, что она обязательно начнётся прямо сейчас. Потому что Китай — не Россия, он не вторгается просто так. Это реальная угроза — в первую очередь для Тайваня. Но нужно помнить и о Японии. Тот же вопрос остаётся по поводу Южной Кореи. Не зря с времён Второй мировой войны в этих местах постоянно присутствует американский контингент, — отмечает Раев. — Кстати, именно в этом направлении за последние 20 лет мы не видели никакого сокращения сил. Наоборот — мы видели рост ресурсов в этом направлении», - говорит Раев.

Полковник успокаивает общество, что эта война не начнётся завтра, но это один из тех сценариев, к которым американцы должны быть готовы. «Если американцы видят, что в Европе у них есть союзники — Евросоюз больше США, там живёт больше людей. ВВП, конечно, меньше, но промышленная мощь у него есть», - рассуждает полковник запаса.

В азиатском регионе крупные союзники США сами не справятся с проблемами, если они начнутся в контексте Китая, и ситуацию там смогут решить только и исключительно с помощью и вмешательством США.

МОН сокращает бюрократию: директора сами смогут согласовывать изменения нагрузки педагогов

Новости Латвии 14:18

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

Зам. начальника госполиции Гришин возглавит налогово-таможенную полицию

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Усиленный режим погранохраны на границе с Белоруссией будет продлен

Новости Латвии 13:55

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

К нам активно бегут украинские юноши: но Латвия в 2026-ом сокращает меры поддержки

Важно 13:50

Важно 0 комментариев

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

По соображениям безопасности: в Латвию не пустили гражданина Украины и гражданина Германии

Новости Латвии 13:39

Новости Латвии 0 комментариев

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Россию подозревают в разработке оружия против спутников Starlink

Мир 13:38

Мир 0 комментариев

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

STEM «съедает» английский: Британия бьёт тревогу

Наука 13:33

Наука 0 комментариев

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

