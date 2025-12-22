Я знаю, где может начаться следующая война: Раев сделал сенсационное заявление

Раев считает, что беда придёт со стороны Азии, а именно Китая.

«Первым президентом, который вообще что-то подобное сказал и что-то сделал именно в связи с угрозой со стороны Китая, был президент США Барак Обама. Тот самый большой так называемый поворот к Азии, когда мы увидели, что основные силы Америки перестраиваются и переориентируются именно на Китай. Мы увидели достаточно большой вывод сил из Европы. Это не прихоть нынешнего президента США Дональда Трампа или прихоть этой администрации», — объясняет Раев.

Он, призывая вникнуть в детали, указывает, что это политика Америки последних 20 лет.

«Если мы всё время были настолько глупы, что этого не заметили, и были настолько глупы, что этого не поняли и не адаптировались к этому, то это не проблема американцев — это наша проблема. Мы всё время жили сами по себе, создавали иллюзорный информационный пузырь, в котором думали, что независимо от того, хорошо или плохо мы себя ведём, большой американский дядюшка всегда придёт и наведёт порядок в любом месте в любое время».

По словам бывшего военного, американцы теперь ясно и прямо говорят, что больше такую политику позволить себе не могут, и признают, что если Европа действительно является союзником Америки и хочет им оставаться, то она должна взять на себя большую ответственность именно за ту территорию и ту зону интересов, в которой Европа находится.

«Большая война с Китаем — это то, к чему готовятся США. Я не говорю, что она обязательно начнётся прямо сейчас. Потому что Китай — не Россия, он не вторгается просто так. Это реальная угроза — в первую очередь для Тайваня. Но нужно помнить и о Японии. Тот же вопрос остаётся по поводу Южной Кореи. Не зря с времён Второй мировой войны в этих местах постоянно присутствует американский контингент, — отмечает Раев. — Кстати, именно в этом направлении за последние 20 лет мы не видели никакого сокращения сил. Наоборот — мы видели рост ресурсов в этом направлении», - говорит Раев.

Полковник успокаивает общество, что эта война не начнётся завтра, но это один из тех сценариев, к которым американцы должны быть готовы. «Если американцы видят, что в Европе у них есть союзники — Евросоюз больше США, там живёт больше людей. ВВП, конечно, меньше, но промышленная мощь у него есть», - рассуждает полковник запаса.

В азиатском регионе крупные союзники США сами не справятся с проблемами, если они начнутся в контексте Китая, и ситуацию там смогут решить только и исключительно с помощью и вмешательством США.