Согласно информации, опубликованной на lvportals.lv, в 2023 году доверяли правительству лишь 28,72% жителей. В обществе часто звучит и выражение, что на выборах народ голосует за так называемое «меньшее зло». Исходя из этого, можно предположить, что нынешний состав правительства довольно часто мог бы и не получить свою зарплату.

Другие пользователи соцсетей тоже высказались об идее Яниса. Алвис считает её неудачной:

«Тогда никто не станет принимать решения, которые непопулярны, но необходимы — например, повышение налогов, школьные реформы, стимулирование иммиграции из третьих стран и т. д.»

Лиене поделилась видением своей идеальной политической системы:

«Уууу… В моём идеальном мире:

– ежемесячный отчёт о проделанной работе;

– если кто-то не выполняет обязанности (уклоняется от голосований и т. п.) — заменяется;

– тест IQ и психологическое обследование перед вступлением в должность, чтобы сразу исключить неинтеллектуальных, “земля-плоская” людей, психопатов и нарциссов;

– возможность быть депутатом только 4 года, потом — дать шанс другим (можно продлить, если процент хорошо выполненной работы очень высок);

– министры должны иметь образование в соответствующей сфере;

– гораздо больше женщин.»



Гунита предложила свой способ улучшить связь между Сеймом и народом: «Хотя бы раз в квартал публиковать отчёт: сделал то-то, в планах это, прошёл курс для борцов с домашним насилием, лично поговорил с четырьмя неплательщиками алиментов, рост ожидается.»

В целом в комментариях ещё двое человек поддержали идею Яниса, однако один отметил, что это был бы пустой популизм.

Следует отметить, что запись Яниса набрала почти тысячу отметок “нравится”, что говорит о том, что идея показалась людям любопытной и привлекательной.