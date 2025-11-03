Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Исключить тупиц и психопатов: народ придумывает наказание депутатам Сейма (1)

Редакция PRESS 3 ноября, 2025 14:32

Новости Латвии 1 комментариев

Плохо выполненная работа? Зарплаты не будет! — такую идею можно найти на платформе Threads, где обсуждается работа правительства и народных избранников. Учитывая последние события в Сейме, которые, по мнению многих, направлены против благополучия женщин, пользователь соцсетей по имени Янис выдвинул предложение — каждый месяц устраивать народное голосование, заслужили ли депутаты Сейма зарплату за прошедший месяц.

Согласно информации, опубликованной на lvportals.lv, в 2023 году доверяли правительству лишь 28,72% жителей. В обществе часто звучит и выражение, что на выборах народ голосует за так называемое «меньшее зло». Исходя из этого, можно предположить, что нынешний состав правительства довольно часто мог бы и не получить свою зарплату.

Другие пользователи соцсетей тоже высказались об идее Яниса. Алвис считает её неудачной:

«Тогда никто не станет принимать решения, которые непопулярны, но необходимы — например, повышение налогов, школьные реформы, стимулирование иммиграции из третьих стран и т. д.»

Лиене поделилась видением своей идеальной политической системы:

«Уууу… В моём идеальном мире:
– ежемесячный отчёт о проделанной работе;
– если кто-то не выполняет обязанности (уклоняется от голосований и т. п.) — заменяется;
– тест IQ и психологическое обследование перед вступлением в должность, чтобы сразу исключить неинтеллектуальных, “земля-плоская” людей, психопатов и нарциссов;
– возможность быть депутатом только 4 года, потом — дать шанс другим (можно продлить, если процент хорошо выполненной работы очень высок);
– министры должны иметь образование в соответствующей сфере;
– гораздо больше женщин.»


Гунита предложила свой способ улучшить связь между Сеймом и народом: «Хотя бы раз в квартал публиковать отчёт: сделал то-то, в планах это, прошёл курс для борцов с домашним насилием, лично поговорил с четырьмя неплательщиками алиментов, рост ожидается.»

В целом в комментариях ещё двое человек поддержали идею Яниса, однако один отметил, что это был бы пустой популизм.
Следует отметить, что запись Яниса набрала почти тысячу отметок “нравится”, что говорит о том, что идея показалась людям любопытной и привлекательной.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Важно

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
Важно

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

