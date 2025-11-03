«Реинкарнация советской школы»: в соцсети возмущаются протестом школьников

Так они отреагировали на призыв учащихся Валмиерской государственной гимназии провести акцию против выхода Латвии из Стамбульской конвенции. Организаторы призывают 3 ноября, в понедельник, одеться в чёрное, взять ленточку, которую выдадут, и прикрепить её к одежде либо к школьной сумке. "Покажем, что нас заботит безопасность и благополучие людей, что мы - часть Евросоюза с его ценностями!" - призывают они.

Их воззвание гуляет по сети, и отзывы на него очень разные. Кто-то хвалит молодёжь за гражданскую активность, а кто-то сравнивает мероприятие с временами СССР, называя его "реинкарнацией советской школы и комсомола" (ирония истории состоит в том, что при СССР Валмиерская государственная гимназия называлась Валмиерской средней школой имени 11 героев-комсомольцев - Ред.).

- Безумие набирает обороты. Школа сама сделала выбор, и совершенно неизбежно, что те, кто с этим выбором не согласен, будут зафиксированы и тем или иным образом когда-нибудь ощутят последствия на себе. Яркаа реинкарнация советской школы и комсомола с единственной правдой.

- Это по-свински. Школы должны быть свободны от политической борьбы и столкновений идеологий. Я даже представлять себе не хочу, что произойдёт с теми, кто не поддерживает Стамбульскую конвенцию и придёт в одежде другого цвета... Может быть, некоторые дети останутся в тот день дома, чтобы потом их не буллили за то, что они - сторонники Кремля.

- Это кошмар! Организаторы работают методами КПСС.

- Да это не школа заставляет, мелкие сами хотят быть активными гражданами, а не амёбами.

- Большинству детей Стамбульская конвенция вообще до одного места. Плюс там вроде бы написано, что это не отражает официального мнения школы, а соцсети наверняка ведёт школьник, который у директора разрешения не спрашивал.

- Мы как-то не акцентируем, что именно Кремль тесно и официально присутствовал при создании этой стамбульской бумажки. Да, элементы в этом тексте, подрывающие общество, представляют собой прямой московский нарратив в адрес Европы. Тогда всё же кто-нибудь наконец заметил бы абсурд - мы обвиняем в пророссийской позиции тех, кто против кремлёвской бумажки.