Три пути к пенсии: обязательные и добровольные

Куда идут пенсионные накопления?

Латвийская система пенсионного страхования учитывает три пенсионных уровня, которые позволяют каждому жителю накопить себе на пенсию по старости, делая регулярные взносы пенсионного страхования во все три уровня.

Это законодательно дает возможность каждому повлиять на размер своей пенсии, участвуя, в том числе в частной системе страхования. Другое дело, насколько позволяют это сделать доходы каждого жителя. По какому пути идти налогоплательщику, чтобы обеспечить себе спокойную старость? Что это за уровни?

1-й уровень - схема обязательного государственного нефондированного пенсионного обеспечения;

2-й уровень - схема государственного фондированного пенсионного обеспечения;

3 й уровень - схема частного добровольного страхования.

Главный принцип функционирования и гарантия надежности пенсионной системы - накопления: чем больше взносов социального страхования пенсионер перечисляет в социальный бюджет сегодня, тем выше будет его пенсия в последующем. Как это работает?

Государственное агентство социального страхования (VSAA) от лица государства обеспечивает действие 1-го и 2-го пенсионных уровней. Каждое социально застрахованное лицо регистрируется в государственной базе данных, у каждого есть персональный счет социального страхования, на который перечисляются его социальные взносы. VSAA также осуществляет выплаты пенсий из средств, которые образуются из социальных платежей на счету жителя.

3-й пенсионный уровень - частное, добровольное страхование, отдельное от государственного пенсионного страхования, - позволяет каждому делать дополнительные накопления к своей пенсии, осуществляя взносы в частные пенсионные фонды. Там они работают на рынке капитала как финансовые вложения.

Нынешняя пенсионная система, включающая обязательное государственное страхование и добровольное частное страхование, действует с 2001 года и не исключено, что в ближайшие годы может претерпеть изменения - как минимум, повышение пенсионного возраста, отказ от 2-го уровня...

Первый пенсионный уровень

Согласно закону «О государственных пенсиях» пенсионная система зиждется на принципе солидарности поколений: страховые пенсионные взносы тех, кто работает сегодня, используются для выплаты пенсий по старости нынешнему поколению пенсионеров.

Пенсионный возраст в Латвии одинаковый для мужчин и женщин – 65 лет; для преждевременной пенсии – 63 года.

1-й уровень обеспечивает государственной пенсией всех, кто был социально застрахован не менее 20 лет (с 2025 года, ранее – 15 лет). Тем, у кого наступил пенсионный возраст, но не хватает необходимого стажа, назначается государственное пособие социального обеспечения.

Второй пенсионный уровень

Участие во 2-м пенсионном уровне является обязательным для тех, кто родился после 1 июля 1971 года. Другие могли присоединиться к схеме добровольно, обратившись в VSAA. На личном счете каждого участника 2-го уровня накапливается доход от части каждого взноса социального страхования, размещенного на финансовом рынке.

Участникам 2-го уровня пенсионной системы не надо производить дополнительные взносы социального страхования в банки. Общий объем взносов в пенсионный капитал не меняется, а распределяется между пенсионными системами 1-го и 2 -го уровня.

Соотношение пенсионных взносов 1-го и 2-го уровня по годам:

2001-2006 гг. – 18% и 2%;

2007 г. – 16% и 4%;

2008 г. – 12% и 8%;

2009-2012 гг. – 18% и 2%;

2013-2014 гг. – 16% и 4%;

2015 г. – 15% и 5%;

2016-2024 гг. – 14% и 6%;

2025 г – 15% и 5%.

Так, в 2025 году законодательно совершилась революция в сфере пенсионных перечислений на 2-й уровень. При большом противодействии финансовых структур и части политиков в Пенсионное законодательство была внесена поправка о переносе 1% со 2-го уровня на 1-й, тем самым уменьшен объем пенсионных перечислений на рынок капитала и увеличен объем перечислений в государственное социальное пенсионное страхование.

С наступлением пенсионного возраста при назначении пенсии участник 2-го уровня может выбирать, как поступить с накопленным капиталом:

- присоединить пенсионный капитал 2-го уровня к накопленному на 1-м уровне и получать обе пенсии вместе;

- накопленный капитал 2-го уровня доверить избранному им страховому обществу и заключить договор о пожизненном страховании пенсии, с тем, чтобы впоследствии получать выплаты из накоплений или распорядиться накопленной пенсией в соответствии с условиями полиса;

- завещать свои накопления 2-го уровня.

Если пенсионер не сделает выбор, то VSAA - в соответствии с Законом о государственной пенсии - накопления 2-го уровня приплюсует к пенсионным накоплениям 1-го уровня.

Прибыль на 2-м уровне формируется в зависимости от того, как средствами фондированной пенсии распорядился выбранный управляющий (банк), а также какого управляющего капиталами выбрал будущий пенсионер.

Узнать, какие у вас накопления на 2-м пенсионном уровне, можно в в своем интернет-банке или на едином портале государства и самоуправлений:

www.latvija.lv/Valsts fondЕto pensiju shЕmas (pensiju 2. l!meņa dal!bnieka konta izraksts)

Третий уровень, добровольный

Третий пенсионный уровень дает возможность по своему желанию и возможностям создавать дополнительные накопления для своей пенсии, делая взносы индивидуально или при посредничестве своего работодателя в один из частных пенсионных фондов.

Частные пенсионные фонды - двух видов: закрытые, предназначенные для работников учредителей фондов (предприятий), и открытые, участником которых может стать любое частное лицо, в том числе при посредничестве своего работодателя.

Вкладчик имеет право интересоваться работой фонда, получать полный отчет о результатах его финансовой деятельности. Можно разорвать отношения с фондом и перечислить накопленный пенсионный капитал в другой пенсионный фонд.

Подавая годовую декларацию о доходах, можно получить возврат подоходного налога, который действовал в декларируемом году.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА