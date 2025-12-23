Праздничный рейд: полиция усиливает проверки на дорогах

Чтобы не допустить управления транспортом в состоянии опьянения, в праздничные дни полиция усилила контроль. Правоохранители призывают водителей с пониманием относиться к таким рейдам. Также полиция будет стремиться максимально охватить всю территорию страны.

Госполиция также напоминает жителям о необходимости соблюдать требования безопасности при использовании пиротехники и приобретать её только в легальных местах продажи.

Кроме того, правоохранители призывают в праздничный период позаботиться о безопасности своих домов, так как во время продолжительных выходных многие жители отправятся в зарубежные поездки, оставив жилье без присмотра.