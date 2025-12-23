Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Холодная поступь Деда Мороза: погода в канун Рождества

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 15:52

Новости Латвии 0 комментариев

В среду, 24 декабря, в Латвии увеличится облачность, но осадков будет мало, прогнозируют синоптики. Более высока вероятность осадков в Видземе, где в основном ожидается снег. Автомобильные дороги местами могут быть скользкими.

Ближайшей ночью будет дуть слабый ветер и воздух остынет до -6...-13 градусов. Днем ожидается западный ветер от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха составит от -5 градусов местами на юге страны до +4 градусов на берегу моря.

В Риге в среду небо затянет облаками, осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер, который днем сменится западным, юго-западным и немного усилится. Минимальная температура воздуха составит ночью -7 градусов, в пригороде - около -10; днем и вечером сочельника температура поднимется до -1 градуса.

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро
Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе
У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе

Запретим! Браже внесла 14 российских спортсменов в черный список
Запретим! Браже внесла 14 российских спортсменов в черный список (1)

Осквернение памятника «лесному брату»: суд приговорил трех эстонцев

Мир 17:34

Мир 0 комментариев

Литовский суд во вторник приговорил трех выходцев из Эстонии, граждан России и Эстонии, к тюремному заключению за осквернение памятника известному «лесному брату» в городке Меркине и за деятельность против Литвы в интересах России, пишет Postimees.

Загрузка

Новый учебный год! Известно, когда у детей начнутся каникулы

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Вступили в силу правила Кабинета министров, устанавливающие даты начала и окончания 2026/2027 учебного года, а также периоды школьных каникул. При разработке данных правил учитывались положения Закона об общем образовании, согласно которым продолжительность учебного года составляет:

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Административный окружной суд отклонил жалобу Национального объединения на решение KNAB о возврате 210 тысяч евро и годовой приостановке финансирования, сообщает LETA.

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз

Выбор редакции 17:04

Выбор редакции 0 комментариев

Согласно последним прогнозам погоды, в Латвии в этом году может начаться длительный период холодной погоды.

США запретили новые китайские дроны из-за угроз безопасности

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

В понедельник Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что введёт запрет на новые дроны иностранного производства, что фактически выведет с рынка США китайские аппараты, в том числе DJI и Autel.

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

Компания “Rīgas namu pārvaldnieks” выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа “Bez Tabu” телеканала TV3.

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

Важно 16:31

Важно 0 комментариев

В связи с выявлением опасного технического состояния перекрытий здания стационара Бауской больницы принято решение немедленно закрыть отделение терапии и ухода и перевести часть пациентов в другие лечебные учреждения.

