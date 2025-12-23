Холодная поступь Деда Мороза: погода в канун Рождества

Ближайшей ночью будет дуть слабый ветер и воздух остынет до -6...-13 градусов. Днем ожидается западный ветер от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха составит от -5 градусов местами на юге страны до +4 градусов на берегу моря.

В Риге в среду небо затянет облаками, осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер, который днем сменится западным, юго-западным и немного усилится. Минимальная температура воздуха составит ночью -7 градусов, в пригороде - около -10; днем и вечером сочельника температура поднимется до -1 градуса.