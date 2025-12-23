Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Декабря Завтра: Balva, Viktorija
Доступность

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 12:09

Важно 0 комментариев

TV3/Bez Tabu

Компания “Rīgas namu pārvaldnieks” выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа “Bez Tabu” телеканала TV3.

В редакцию программы “Bez Tabu” обратилась рижанка Герда, которая уже некоторое время арендует квартиру в доме на улице Дзирнаву в Риге. В большинстве квартир этого дома есть центральное отопление, однако в арендуемой Гердой квартире отопление и горячая вода обеспечиваются автономным газовым котлом. За газ она всегда своевременно рассчитывалась с “Latvijas gāze”, задолженностей у неё нет.

Летом этого года у дома сменился управляющий — обслуживание здания взяла на себя компания “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP). С началом отопительного сезона Герда была шокирована полученным от RNP счётом, в котором с неё потребовали оплату за центральное отопление, хотя в её квартире такой услуги нет.

После получения счёта хозяйка квартиры связалась с RNP, предоставила документацию на автономную систему отопления. Представители управляющей компании даже выезжали на место и убедились, что центрального отопления в квартире действительно нет, рассказала Герда программе “Bez Tabu”. Женщина логично не стала оплачивать услугу, которой не пользуется, рассчитывая, что после проверки вопрос будет закрыт.

Однако в следующем месяце ситуация повторилась: в новом счёте от RNP снова появилась строка за центральное отопление. Кроме того, в платёжке была указана задолженность за предыдущий месяц и начислена пеня за якобы просроченный платёж.

Получив уже второй, по её словам, абсурдный счёт, Герда вновь попросила хозяйку квартиры связаться с управляющей компанией и ещё раз объяснить, что в жилье установлен газовый котёл.

«Опять эта “услуга” в счёте, и каждый раз, когда им звонишь, создаётся ощущение, что у сотрудников там какой-то ступор. Никто ничего не знает, всё время говорят, что им нужно что-то проверить, обещают перезвонить. Ничего не двигается. Зато штрафные проценты за якобы неоплату начисляют очень бодро! Ну что это вообще такое?», — возмущается Герда.

Женщина отмечает, что в доме есть ещё квартиры, с похожей ситуацией. А в RNP заявляют, что им всё ещё нужно что-то проверить.

"Пока нам чуть-чуть нужно соблюсти формальности. Мы поможем и всё будет в порядке. Но мы переняли дом у предыдущей обслуживающей компании, а та компания не передала нам все нужные документы", - говорит представитель RNP Инита Кабанова.

Она отмечает, что нужно соблюсти еще один момент - сертифицированный специалист должен рассчитать коэффициент, какую часть тепла забирает эта квартира. Потому что у квартиры есть и свое отопление и общее - в подъезде.

"Мы этой квартире поможем и , конечно, не нужно будет платить никакие штрафы", - уверяет Кабанова.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе
Важно

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе

Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью
Важно

Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью (2)

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси
Важно

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сын депутата из СЗК получил 15 лет тюрьмы

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

Рижский городской суд приговорил сына депутата от СЗК Яниса Диневича  - Дага Диневича к 15 годам лишения свободы и семи годам и шести месяцам пробационного надзора за похищение бывшей подруги и её многократное изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Рижский городской суд приговорил сына депутата от СЗК Яниса Диневича  - Дага Диневича к 15 годам лишения свободы и семи годам и шести месяцам пробационного надзора за похищение бывшей подруги и её многократное изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Барташевич предлагает передать концертный зал Gors в государственное управление

Новости Латвии 14:26

Новости Латвии 0 комментариев

Резекненское самоуправление предлагает передать концертный зал Gors в управление государству — об этом сегодня сообщил мэр города Александр Барташевич («Вместе для Латвии»/«Латвия на первом месте»). Он пояснил, что такое решение принято после публично прозвучавших опасений по поводу планов самоуправления изменить модель управления концертным залом. Мэр также уточнил, что, по его подсчетам, за объект еще нужно выплатить кредит в размере примерно 3–4 миллионов евро, и самоуправление готово делать это самостоятельно, пишет LSM+.

Резекненское самоуправление предлагает передать концертный зал Gors в управление государству — об этом сегодня сообщил мэр города Александр Барташевич («Вместе для Латвии»/«Латвия на первом месте»). Он пояснил, что такое решение принято после публично прозвучавших опасений по поводу планов самоуправления изменить модель управления концертным залом. Мэр также уточнил, что, по его подсчетам, за объект еще нужно выплатить кредит в размере примерно 3–4 миллионов евро, и самоуправление готово делать это самостоятельно, пишет LSM+.

Читать

На Домской 1500 евро за место: всё меньше ремесленников стремится на Рождественский базарчик

Всюду жизнь 14:26

Всюду жизнь 0 комментариев

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

Читать

Минэкономики огласил свои приоритеты на 2026-ой год

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Приоритетами Минэкономики в 2026 году будут содействие инвестициям и экспорту и снижение административной нагрузки, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Приоритетами Минэкономики в 2026 году будут содействие инвестициям и экспорту и снижение административной нагрузки, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Читать

PTAC оштрафовал West Kredit на 50 000 евро

Важно 13:58

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) за недостаточную оценку платежеспособности клиентов применил к АО "West Kredit" штраф в размере 50 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) за недостаточную оценку платежеспособности клиентов применил к АО "West Kredit" штраф в размере 50 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Читать

Cамолёт-призрак: забытый Boeing 737 нашли 13 лет спустя

Всюду жизнь 13:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Звучит как анекдот, но это официально подтверждённая история. Авиакомпания Air India признала, что на 13 лет забыла о существовании собственного самолёта — грузового Boeing 737-200.

Звучит как анекдот, но это официально подтверждённая история. Авиакомпания Air India признала, что на 13 лет забыла о существовании собственного самолёта — грузового Boeing 737-200.

Читать

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Читать