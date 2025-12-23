Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет

В редакцию программы “Bez Tabu” обратилась рижанка Герда, которая уже некоторое время арендует квартиру в доме на улице Дзирнаву в Риге. В большинстве квартир этого дома есть центральное отопление, однако в арендуемой Гердой квартире отопление и горячая вода обеспечиваются автономным газовым котлом. За газ она всегда своевременно рассчитывалась с “Latvijas gāze”, задолженностей у неё нет.

Летом этого года у дома сменился управляющий — обслуживание здания взяла на себя компания “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP). С началом отопительного сезона Герда была шокирована полученным от RNP счётом, в котором с неё потребовали оплату за центральное отопление, хотя в её квартире такой услуги нет.

После получения счёта хозяйка квартиры связалась с RNP, предоставила документацию на автономную систему отопления. Представители управляющей компании даже выезжали на место и убедились, что центрального отопления в квартире действительно нет, рассказала Герда программе “Bez Tabu”. Женщина логично не стала оплачивать услугу, которой не пользуется, рассчитывая, что после проверки вопрос будет закрыт.

Однако в следующем месяце ситуация повторилась: в новом счёте от RNP снова появилась строка за центральное отопление. Кроме того, в платёжке была указана задолженность за предыдущий месяц и начислена пеня за якобы просроченный платёж.

Получив уже второй, по её словам, абсурдный счёт, Герда вновь попросила хозяйку квартиры связаться с управляющей компанией и ещё раз объяснить, что в жилье установлен газовый котёл.

«Опять эта “услуга” в счёте, и каждый раз, когда им звонишь, создаётся ощущение, что у сотрудников там какой-то ступор. Никто ничего не знает, всё время говорят, что им нужно что-то проверить, обещают перезвонить. Ничего не двигается. Зато штрафные проценты за якобы неоплату начисляют очень бодро! Ну что это вообще такое?», — возмущается Герда.

Женщина отмечает, что в доме есть ещё квартиры, с похожей ситуацией. А в RNP заявляют, что им всё ещё нужно что-то проверить.

"Пока нам чуть-чуть нужно соблюсти формальности. Мы поможем и всё будет в порядке. Но мы переняли дом у предыдущей обслуживающей компании, а та компания не передала нам все нужные документы", - говорит представитель RNP Инита Кабанова.

Она отмечает, что нужно соблюсти еще один момент - сертифицированный специалист должен рассчитать коэффициент, какую часть тепла забирает эта квартира. Потому что у квартиры есть и свое отопление и общее - в подъезде.

"Мы этой квартире поможем и , конечно, не нужно будет платить никакие штрафы", - уверяет Кабанова.