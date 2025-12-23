Сын депутата из СЗК получил 15 лет тюрьмы

Суд также постановил взыскать с осуждённого в пользу потерпевшей компенсацию вреда в размере 56 805,75 евро, а в пользу государства — 4 340 евро в счет ранее выплаченной государственной компенсации.

Согласно обвинению, весной 2023 года мужчина, нарушив судебный запрет на приближение, пришёл к бывшей девушке домой, избил и изнасиловал её, после чего силой похитил и вывез на автомобиле в Литву. Там он удерживал женщину в гостинице в течение двух дней, неоднократно подвергая её сексуальному насилию. Потерпевшей удалось освободиться благодаря помощи сотрудников отеля.

Всего мужчине вменялось 21 преступное деяние. Вину он не признал, заявляя, что произошедшее было «семейным конфликтом». Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.