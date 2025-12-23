Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сын депутата из СЗК получил 15 лет тюрьмы

23 декабря, 2025 14:37

Рижский городской суд приговорил сына депутата от СЗК Яниса Диневича  - Дага Диневича к 15 годам лишения свободы и семи годам и шести месяцам пробационного надзора за похищение бывшей подруги и её многократное изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Суд также постановил взыскать с осуждённого в пользу потерпевшей компенсацию вреда в размере 56 805,75 евро, а в пользу государства — 4 340 евро в счет ранее выплаченной государственной компенсации.

Согласно обвинению, весной 2023 года мужчина, нарушив судебный запрет на приближение, пришёл к бывшей девушке домой, избил и изнасиловал её, после чего силой похитил и вывез на автомобиле в Литву. Там он удерживал женщину в гостинице в течение двух дней, неоднократно подвергая её сексуальному насилию. Потерпевшей удалось освободиться благодаря помощи сотрудников отеля.

Всего мужчине вменялось 21 преступное деяние. Вину он не признал, заявляя, что произошедшее было «семейным конфликтом». Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью
Важно

Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью (2)

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе
Важно

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет
Важно

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет

Барташевич предлагает передать концертный зал Gors в государственное управление

14:26

Резекненское самоуправление предлагает передать концертный зал Gors в управление государству — об этом сегодня сообщил мэр города Александр Барташевич («Вместе для Латвии»/«Латвия на первом месте»). Он пояснил, что такое решение принято после публично прозвучавших опасений по поводу планов самоуправления изменить модель управления концертным залом. Мэр также уточнил, что, по его подсчетам, за объект еще нужно выплатить кредит в размере примерно 3–4 миллионов евро, и самоуправление готово делать это самостоятельно, пишет LSM+.

На Домской 1500 евро за место: всё меньше ремесленников стремится на Рождественский базарчик

14:26

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

Минэкономики огласил свои приоритеты на 2026-ой год

14:06

Приоритетами Минэкономики в 2026 году будут содействие инвестициям и экспорту и снижение административной нагрузки, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

PTAC оштрафовал West Kredit на 50 000 евро

13:58

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) за недостаточную оценку платежеспособности клиентов применил к АО "West Kredit" штраф в размере 50 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Cамолёт-призрак: забытый Boeing 737 нашли 13 лет спустя

13:46

Звучит как анекдот, но это официально подтверждённая история. Авиакомпания Air India признала, что на 13 лет забыла о существовании собственного самолёта — грузового Boeing 737-200.

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

13:45

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

