В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

Как порталу Jauns.lv сообщили в Бауской больнице, повреждения были зафиксированы в понедельник, 22 декабря, в ходе ежедневного осмотра. Сотрудники больницы на втором этаже правого крыла стационара, где расположено отделение терапии и ухода, обнаружили под подвесными потолками локальные повреждения несущих деревянных балок.

Чтобы гарантировать безопасность пациентов и персонала, ситуация в превентивном порядке была оценена как потенциальное предаварийное состояние, и в больнице объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В ответ на произошедшее из отделения были выписаны девять пациентов, ещё десять пациентов переводятся в другие больницы для продолжения лечения. Приём новых пациентов в это отделение приостановлен до принятия дальнейших решений.

Руководство больницы подчёркивает, что выявленная проблема не связана с проводящимися в настоящее время в учреждении строительными работами. Повреждения находятся вне зоны строительства и возникли в результате длительного износа здания.

Отделение неотложной медицинской помощи и приёма пациентов Бауской больницы продолжает работу в обычном режиме, и экстренная помощь оказывается в полном объёме.

О ситуации проинформированы Бюро государственного контроля за строительством (BVKB), Министерство здравоохранения и самоуправление. В понедельник, 29 декабря, планируется проведение технической экспертизы сертифицированным инженером-строителем, по итогам которой будет принято решение о необходимых ремонтных работах и дальнейшем использовании помещений.