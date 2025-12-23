Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 16:31

Важно 0 комментариев

LETA

В связи с выявлением опасного технического состояния перекрытий здания стационара Бауской больницы принято решение немедленно закрыть отделение терапии и ухода и перевести часть пациентов в другие лечебные учреждения.

Как порталу Jauns.lv сообщили в Бауской больнице, повреждения были зафиксированы в понедельник, 22 декабря, в ходе ежедневного осмотра. Сотрудники больницы на втором этаже правого крыла стационара, где расположено отделение терапии и ухода, обнаружили под подвесными потолками локальные повреждения несущих деревянных балок.

Чтобы гарантировать безопасность пациентов и персонала, ситуация в превентивном порядке была оценена как потенциальное предаварийное состояние, и в больнице объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В ответ на произошедшее из отделения были выписаны девять пациентов, ещё десять пациентов переводятся в другие больницы для продолжения лечения. Приём новых пациентов в это отделение приостановлен до принятия дальнейших решений.

Руководство больницы подчёркивает, что выявленная проблема не связана с проводящимися в настоящее время в учреждении строительными работами. Повреждения находятся вне зоны строительства и возникли в результате длительного износа здания.

Отделение неотложной медицинской помощи и приёма пациентов Бауской больницы продолжает работу в обычном режиме, и экстренная помощь оказывается в полном объёме.

О ситуации проинформированы Бюро государственного контроля за строительством (BVKB), Министерство здравоохранения и самоуправление. В понедельник, 29 декабря, планируется проведение технической экспертизы сертифицированным инженером-строителем, по итогам которой будет принято решение о необходимых ремонтных работах и дальнейшем использовании помещений.

Осквернение памятника «лесному брату»: суд приговорил трех эстонцев

Мир 17:34

Мир 0 комментариев

Литовский суд во вторник приговорил трех выходцев из Эстонии, граждан России и Эстонии, к тюремному заключению за осквернение памятника известному «лесному брату» в городке Меркине и за деятельность против Литвы в интересах России, пишет Postimees.

Литовский суд во вторник приговорил трех выходцев из Эстонии, граждан России и Эстонии, к тюремному заключению за осквернение памятника известному «лесному брату» в городке Меркине и за деятельность против Литвы в интересах России, пишет Postimees.

Новый учебный год! Известно, когда у детей начнутся каникулы

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Вступили в силу правила Кабинета министров, устанавливающие даты начала и окончания 2026/2027 учебного года, а также периоды школьных каникул. При разработке данных правил учитывались положения Закона об общем образовании, согласно которым продолжительность учебного года составляет:

Вступили в силу правила Кабинета министров, устанавливающие даты начала и окончания 2026/2027 учебного года, а также периоды школьных каникул. При разработке данных правил учитывались положения Закона об общем образовании, согласно которым продолжительность учебного года составляет:

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Административный окружной суд отклонил жалобу Национального объединения на решение KNAB о возврате 210 тысяч евро и годовой приостановке финансирования, сообщает LETA.

Административный окружной суд отклонил жалобу Национального объединения на решение KNAB о возврате 210 тысяч евро и годовой приостановке финансирования, сообщает LETA.

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз

Выбор редакции 17:04

Выбор редакции 0 комментариев

Согласно последним прогнозам погоды, в Латвии в этом году может начаться длительный период холодной погоды.

Согласно последним прогнозам погоды, в Латвии в этом году может начаться длительный период холодной погоды.

США запретили новые китайские дроны из-за угроз безопасности

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

В понедельник Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что введёт запрет на новые дроны иностранного производства, что фактически выведет с рынка США китайские аппараты, в том числе DJI и Autel.

В понедельник Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что введёт запрет на новые дроны иностранного производства, что фактически выведет с рынка США китайские аппараты, в том числе DJI и Autel.

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

Компания “Rīgas namu pārvaldnieks” выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа “Bez Tabu” телеканала TV3.

Компания "Rīgas namu pārvaldnieks" выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа "Bez Tabu" телеканала TV3.

