У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе

23 декабря, 2025

LETA

В Европе пенсии являются одним из основных источников дохода для пожилых людей — в среднем две трети доходов к людям старше 65 лет поступают от государственных пенсий и пособий. Однако эти доходы по-прежнему ниже, чем в обществе в целом — в среднем около 86% от средних доходов населения. А в странах Балтии эта пропорция ещё ниже — менее 70%.

По самым свежим данным Eurostat за 2023 год, как сообщает Euronews, средняя брутто-пенсия по старости в Европейском союзе составляет 17 321 евро в год или примерно 1 443 евро в месяц. Но различия между странами значительны. Например, в Турции средняя годовая пенсия составляет всего 3 377 евро, а в Исландии — 38 031 евро. В рамках ЕС уровень пенсий колеблется от 4 479 евро в Болгарии до 34 413 евро в Люксембурге.

Пенсии ниже 8 000 евро в год получают жители Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Хорватии, Словакии, Румынии, Литвы, Венгрии и Латвии. Это означает, что самая высокая пенсия в Европе более чем в десять раз превышает самую низкую.

Различия частично объясняются тем, что некоторые страны просто беднее, и семьи часто берут на себя часть расходов пожилых людей. Кроме того, пенсионные системы в разных странах существенно отличаются. Например, в Германии, Испании, Франции и Бельгии преобладают государственные пенсионные системы, где пенсии выплачиваются за счёт взносов населения.

Если анализировать размеры пенсий с учётом паритета покупательной способности (учитывая стоимость жизни в каждой стране), различия становятся меньше.

Это значит, что в некоторых странах с более низкими пенсиями стоимость жизни также ниже, и на эти деньги пенсионеры могут позволить себе больше. В ряде стран этот эффект усиливается бесплатной медицинской помощью и бесплатным общественным транспортом.

Однако даже с корректировкой на покупательную способность различия не исчезают полностью, поскольку на качество жизни пожилых влияют не только пенсии, но и стоимость жилья, доступность медицинской помощи и возможности работать в пожилом возрасте.

Латвия входит в группу стран, где средняя пенсия одна из самых низких в Европе, и хотя стоимость жизни здесь не такая высокая, как в западных странах, реальная покупательная способность всё равно существенно отстаёт.

Средние пенсии в месяц:

Исландия — 3 169 евро;
Люксембург — 2 868 евро;
Дания — 2 545 евро;
Норвегия — 2 431 евро;
Швейцария — 2 380 евро;
Австрия — 2 156 евро;
Нидерланды — 2 118 евро;
Бельгия — 2 021 евро;
Ирландия — 2 005 евро;
Финляндия — 1 901 евро;
Швеция — 1 890 евро;
Италия — 1 757 евро;
Испания — 1 654 евро;
Франция — 1 646 евро;
Германия — 1 595 евро;
Средний показатель по Евросоюзу — 1 443 евро;
Греция — 1 071 евро;
Кипр — 1 063 евро;
Португалия — 961 евро;
Мальта — 916 евро;
Чехия — 843 евро;
Словения — 787 евро;
Эстония — 699 евро;
Польша — 699 евро;
Латвия — 540 евро;
Венгрия — 511 евро;
Литва — 498 евро;
Румыния — 483 евро;
Словакия — 474 евро;
Хорватия — 464 евро;
Черногория — 382 евро;
Болгария — 373 евро;
Сербия — 353 евро;
Босния и Герцеговина — 305 евро;
Турция — 281 евро.

Рижский городской суд приговорил сына депутата от СЗК Яниса Диневича  - Дага Диневича к 15 годам лишения свободы и семи годам и шести месяцам пробационного надзора за похищение бывшей подруги и её многократное изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Резекненское самоуправление предлагает передать концертный зал Gors в управление государству — об этом сегодня сообщил мэр города Александр Барташевич («Вместе для Латвии»/«Латвия на первом месте»). Он пояснил, что такое решение принято после публично прозвучавших опасений по поводу планов самоуправления изменить модель управления концертным залом. Мэр также уточнил, что, по его подсчетам, за объект еще нужно выплатить кредит в размере примерно 3–4 миллионов евро, и самоуправление готово делать это самостоятельно, пишет LSM+.

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

Приоритетами Минэкономики в 2026 году будут содействие инвестициям и экспорту и снижение административной нагрузки, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) за недостаточную оценку платежеспособности клиентов применил к АО "West Kredit" штраф в размере 50 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Звучит как анекдот, но это официально подтверждённая история. Авиакомпания Air India признала, что на 13 лет забыла о существовании собственного самолёта — грузового Boeing 737-200.

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре "Latvijas Pasts" — "Alojas kvartāls". Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

