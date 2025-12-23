У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе

По самым свежим данным Eurostat за 2023 год, как сообщает Euronews, средняя брутто-пенсия по старости в Европейском союзе составляет 17 321 евро в год или примерно 1 443 евро в месяц. Но различия между странами значительны. Например, в Турции средняя годовая пенсия составляет всего 3 377 евро, а в Исландии — 38 031 евро. В рамках ЕС уровень пенсий колеблется от 4 479 евро в Болгарии до 34 413 евро в Люксембурге.

Пенсии ниже 8 000 евро в год получают жители Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Хорватии, Словакии, Румынии, Литвы, Венгрии и Латвии. Это означает, что самая высокая пенсия в Европе более чем в десять раз превышает самую низкую.

Различия частично объясняются тем, что некоторые страны просто беднее, и семьи часто берут на себя часть расходов пожилых людей. Кроме того, пенсионные системы в разных странах существенно отличаются. Например, в Германии, Испании, Франции и Бельгии преобладают государственные пенсионные системы, где пенсии выплачиваются за счёт взносов населения.

Если анализировать размеры пенсий с учётом паритета покупательной способности (учитывая стоимость жизни в каждой стране), различия становятся меньше.

Это значит, что в некоторых странах с более низкими пенсиями стоимость жизни также ниже, и на эти деньги пенсионеры могут позволить себе больше. В ряде стран этот эффект усиливается бесплатной медицинской помощью и бесплатным общественным транспортом.

Однако даже с корректировкой на покупательную способность различия не исчезают полностью, поскольку на качество жизни пожилых влияют не только пенсии, но и стоимость жилья, доступность медицинской помощи и возможности работать в пожилом возрасте.

Латвия входит в группу стран, где средняя пенсия одна из самых низких в Европе, и хотя стоимость жизни здесь не такая высокая, как в западных странах, реальная покупательная способность всё равно существенно отстаёт.

Средние пенсии в месяц:

Исландия — 3 169 евро;

Люксембург — 2 868 евро;

Дания — 2 545 евро;

Норвегия — 2 431 евро;

Швейцария — 2 380 евро;

Австрия — 2 156 евро;

Нидерланды — 2 118 евро;

Бельгия — 2 021 евро;

Ирландия — 2 005 евро;

Финляндия — 1 901 евро;

Швеция — 1 890 евро;

Италия — 1 757 евро;

Испания — 1 654 евро;

Франция — 1 646 евро;

Германия — 1 595 евро;

Средний показатель по Евросоюзу — 1 443 евро;

Греция — 1 071 евро;

Кипр — 1 063 евро;

Португалия — 961 евро;

Мальта — 916 евро;

Чехия — 843 евро;

Словения — 787 евро;

Эстония — 699 евро;

Польша — 699 евро;

Латвия — 540 евро;

Венгрия — 511 евро;

Литва — 498 евро;

Румыния — 483 евро;

Словакия — 474 евро;

Хорватия — 464 евро;

Черногория — 382 евро;

Болгария — 373 евро;

Сербия — 353 евро;

Босния и Герцеговина — 305 евро;

Турция — 281 евро.