У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе

По самым свежим данным Eurostat за 2023 год, как сообщает Euronews, средняя брутто-пенсия по старости в Европейском союзе составляет 17 321 евро в год или примерно 1 443 евро в месяц. Но различия между странами значительны. Например, в Турции средняя годовая пенсия составляет всего 3 377 евро, а в Исландии — 38 031 евро. В рамках ЕС уровень пенсий колеблется от 4 479 евро в Болгарии до 34 413 евро в Люксембурге.
Пенсии ниже 8 000 евро в год получают жители Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Хорватии, Словакии, Румынии, Литвы, Венгрии и Латвии. Это означает, что самая высокая пенсия в Европе более чем в десять раз превышает самую низкую.
Различия частично объясняются тем, что некоторые страны просто беднее, и семьи часто берут на себя часть расходов пожилых людей. Кроме того, пенсионные системы в разных странах существенно отличаются. Например, в Германии, Испании, Франции и Бельгии преобладают государственные пенсионные системы, где пенсии выплачиваются за счёт взносов населения.
Если анализировать размеры пенсий с учётом паритета покупательной способности (учитывая стоимость жизни в каждой стране), различия становятся меньше.
Это значит, что в некоторых странах с более низкими пенсиями стоимость жизни также ниже, и на эти деньги пенсионеры могут позволить себе больше. В ряде стран этот эффект усиливается бесплатной медицинской помощью и бесплатным общественным транспортом.
Однако даже с корректировкой на покупательную способность различия не исчезают полностью, поскольку на качество жизни пожилых влияют не только пенсии, но и стоимость жилья, доступность медицинской помощи и возможности работать в пожилом возрасте.
Латвия входит в группу стран, где средняя пенсия одна из самых низких в Европе, и хотя стоимость жизни здесь не такая высокая, как в западных странах, реальная покупательная способность всё равно существенно отстаёт.
Средние пенсии в месяц:
Исландия — 3 169 евро;
Люксембург — 2 868 евро;
Дания — 2 545 евро;
Норвегия — 2 431 евро;
Швейцария — 2 380 евро;
Австрия — 2 156 евро;
Нидерланды — 2 118 евро;
Бельгия — 2 021 евро;
Ирландия — 2 005 евро;
Финляндия — 1 901 евро;
Швеция — 1 890 евро;
Италия — 1 757 евро;
Испания — 1 654 евро;
Франция — 1 646 евро;
Германия — 1 595 евро;
Средний показатель по Евросоюзу — 1 443 евро;
Греция — 1 071 евро;
Кипр — 1 063 евро;
Португалия — 961 евро;
Мальта — 916 евро;
Чехия — 843 евро;
Словения — 787 евро;
Эстония — 699 евро;
Польша — 699 евро;
Латвия — 540 евро;
Венгрия — 511 евро;
Литва — 498 евро;
Румыния — 483 евро;
Словакия — 474 евро;
Хорватия — 464 евро;
Черногория — 382 евро;
Болгария — 373 евро;
Сербия — 353 евро;
Босния и Герцеговина — 305 евро;
Турция — 281 евро.