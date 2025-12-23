Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жизнь оборвала на «зебре»: в Дрейлини насмерть сбит пешеход (2)

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 08:28

2 комментариев

Многолетний опыт не помог водителю-дальнобойщику: в Дрейлини насмерть сбит пожилой человек. На пешеходном переходе, об этом сообщает телепрограмма "Дегпункта".

В Риге, в микрорайоне Дрейлини, в результате трагического несчастного случая погибла 75-летняя женщина. ВодительOpel Astra не заметил её на пешеходном переходе. Жители района не видят недостатков в инфраструктуре и редко сталкиваются с опасными ситуациями в этом районе.

В нескольких метрах позади пешеходного перехода остановился автомобиль с разбитым лобовым стеклом. На асфальте остались пятна крови. 75-летняя женщина решила перейти улицу Августа Деглава около шести  утра. Скорее всего, она направлялась к ближайшей остановке общественного транспорта, но жизнь её оборвалась на «зебре».

«Было темно, шел человек, и его сбили. Водитель не превышал скорость. Он просто его не заметил», — говорит очевидец.

Водитель – мужчина, всю жизнь проработавший дальнобойщиком, поэтому сам он недоумевает, как многолетний опыт не позволил ему избежать подобной ситуации. Местные жители, ежедневно пользующиеся пешеходным переходом, не считают, что в этом месте необходимы какие-либо изменения.

«Здесь относительно безопасно, никогда не было никаких проблем. Машины всегда останавливаются, светофоры работают как обычно», — говорит местный житель.

Хотя пешеход имеет право преимущественного перехода дороги по пешеходному переходу, все же следует убедиться, что водитель заметил человека на обочине, особенно в ночное время. И, конечно, пешеходам нужно носить светоотражатели. Они способны сохранить жизнь.

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси
Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

До 90% доходов латвийских крестьян — дотации ЕС. Сейчас их сокращают. Значит, хана?
До 90% доходов латвийских крестьян — дотации ЕС. Сейчас их сокращают. Значит, хана?

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз
С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

2 комментариев

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

Полиция начинает усиленные проверки на дорогах

2 комментариев

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

Трамп анонсировал постройку суперлинкоров типа «Трамп»

2 комментариев

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

В споре Трампа с Данией за Гренландию глава МИД ЛР Браже встала на сторону… угадаете?

2 комментариев

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Уже воруют топливо из машин: 2.5 тонны за ночь!

2 комментариев

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

Два наезда на толпу людей в Европе: но вроде не теракты

2 комментариев

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

Почему люди верят мошенникам и как подержать тех, кто попался: советы специалистов

2 комментариев

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

