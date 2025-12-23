В Риге, в микрорайоне Дрейлини, в результате трагического несчастного случая погибла 75-летняя женщина. ВодительOpel Astra не заметил её на пешеходном переходе. Жители района не видят недостатков в инфраструктуре и редко сталкиваются с опасными ситуациями в этом районе.

В нескольких метрах позади пешеходного перехода остановился автомобиль с разбитым лобовым стеклом. На асфальте остались пятна крови. 75-летняя женщина решила перейти улицу Августа Деглава около шести утра. Скорее всего, она направлялась к ближайшей остановке общественного транспорта, но жизнь её оборвалась на «зебре».

«Было темно, шел человек, и его сбили. Водитель не превышал скорость. Он просто его не заметил», — говорит очевидец.

Водитель – мужчина, всю жизнь проработавший дальнобойщиком, поэтому сам он недоумевает, как многолетний опыт не позволил ему избежать подобной ситуации. Местные жители, ежедневно пользующиеся пешеходным переходом, не считают, что в этом месте необходимы какие-либо изменения.

«Здесь относительно безопасно, никогда не было никаких проблем. Машины всегда останавливаются, светофоры работают как обычно», — говорит местный житель.

Хотя пешеход имеет право преимущественного перехода дороги по пешеходному переходу, все же следует убедиться, что водитель заметил человека на обочине, особенно в ночное время. И, конечно, пешеходам нужно носить светоотражатели. Они способны сохранить жизнь.