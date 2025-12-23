PTAC оштрафовал West Kredit на 50 000 евро

Как указал ЦЗПП, "West Kredit" осуществляло недобросовестную коммерческую практику, недостаточно оценивая платежеспособность заемщиков перед выдачей кредитов под залог недвижимости.

Во время проверки ЦЗПП выяснил, что "West Kredit" не получало данные об обязательствах потребителей из баз данных обоих латвийских бюро кредитной информации, а только от АО "Crefo birojs". Также компания не осуществляла тщательную оценку обязательств, указанных в выписках по банковским счетам. После выдачи кредитов компания не во всех случаях проверяла, были ли выданные денежные средства направлены на погашение рефинансируемых обязательств, кроме того, "West Kredit" неверно интерпретировало статус поручителей.

Таким образом, "West Kredit" не получало достаточной информации об обязательствах потребителей или поручителей и ходе их исполнения, а также не анализировало полученную информацию в совокупности. В результате кредитор не выполнял предусмотренную нормативными актами обязанность по надлежащей оценке платежеспособности клиентов, подчеркивает центр.

"West Kredit" является одним из поставщиков услуг ипотечного кредитования в небанковском секторе. Потребителям компания предлагает кредиты на сайте westkredit.lv.

В соответствии со своей методикой расчетов ЦЗПП определил, что общий объем ущерба, причиненного потребителям за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, мог затронуть выданные клиентам кредиты на сумму от 315 631 евро до 3,156 млн евро.

Центр указал, что в ходе рассмотрения дела "West Kredit" выполнило все указания и рекомендации ЦЗПП, сотрудничало с центром и начало запрашивать данные у обоих бюро кредитной информации. С учетом этого центр применил к компании штраф в размере 50 000 евро.

В прошлом году компания "West Kredit" работала с оборотом в размере 7,764 млн евро, что на 3,9% больше, чем годом ранее, а ее прибыль уменьшилась на 26,8% до 2,347 млн евро.

Компания зарегистрирована в 1995 году, ее основной капитал составляет 5,254 млн евро. 75,8% долей "West Kredit" принадлежат Сергею Маликову, 22,6% - Армину Барковскому, 1,6% - Артуру Силантьеву.