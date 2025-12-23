Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз (3)

23 декабря, 2025

Согласно последним прогнозам погоды, в Латвии в этом году может начаться длительный период холодной погоды.

На Рождество на большей части страны ожидаются лишь небольшие заморозки, но затем заметно потеплеет — температура воздуха поднимется до +2–+7 градусов. Западный ветер немного усилится, сменившись на северный, осадков будет мало, небо будет преимущественно облачным.

Согласно последним прогнозам, в последние два дня года в Латвию начнет поступать холодный воздух с севера. На Новый год по всей стране прогнозируются заморозки, а во многих местах земля будет покрыта снегом.

В начале января возможны заморозки выше десяти градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии в первом месяце 2026 года может составить -5 градусов, или на два градуса ниже нормы. Если этот прогноз сбудется, то самым холодным месяцем станет январь 2024 года, когда средняя месячная температура в стране составляла -5,2 градуса.

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

