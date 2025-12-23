На Рождество на большей части страны ожидаются лишь небольшие заморозки, но затем заметно потеплеет — температура воздуха поднимется до +2–+7 градусов. Западный ветер немного усилится, сменившись на северный, осадков будет мало, небо будет преимущественно облачным.

Согласно последним прогнозам, в последние два дня года в Латвию начнет поступать холодный воздух с севера. На Новый год по всей стране прогнозируются заморозки, а во многих местах земля будет покрыта снегом.

В начале января возможны заморозки выше десяти градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии в первом месяце 2026 года может составить -5 градусов, или на два градуса ниже нормы. Если этот прогноз сбудется, то самым холодным месяцем станет январь 2024 года, когда средняя месячная температура в стране составляла -5,2 градуса.