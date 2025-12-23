"Спортсмены государства-агрессора не приветствуются в Латвии. Я приняла решение включить 14 граждан РФ в список нежелательных для Латвийской Республики лиц (persona non grata)", - прокомментировала такое решение глава МИД Латви.

Запрет на въезд в Латвию установлен на неопределённый срок. Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции, которая предусматривает, что в случае признания иностранца нежелательным для Латвии лицом («persona non grata») решение о его включении в соответствующий список принимает министр иностранных дел.

Как ранее сообщалось, некоторым российским спортсменам было разрешено выступать на международных соревнованиях, используя флаг и гимн России. Например, российские дзюдоисты с конца ноября 2025 года снова выступают под своим национальным флагом и с гимном на международных турнирах, после того как Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение восстановить их в полном статусе, начиная с турнира "Большого шлема" в Абу-Даби.

Советник министра Сигне Знотиня-Знота пояснила агентству ЛЕТА, что решение о запрете на въезд принято в контексте предстоящего международного события в сфере зимнего спорта в Латвии: 3-4 января 2026 года в Сигулде запланирован этап Кубка мира по санному спорту.

Россияне не участвовали в соревнованиях по санному спорту в рамках Кубка мира с января 2022 года, что стало частичным ответом Международной федерации санного спорта (FIL) на вторжение России в Украину.

Международный олимпийский комитет (МОК) выступает за участие российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх в нейтральном статусе. FIL, как и большинство спортивных федераций, изначально отказала в допуске россиян к соревнованиям в этом году, но после обжалований вынуждена была пересмотреть свои решения.

В конце октября Спортивный арбитражный суд постановил, что представители Федерации санного спорта России по-прежнему не допускаются к участию в соревнованиях FIL, однако отдельные российские спортсмены могут принимать участие в нейтральном статусе при условии соблюдения установленных критериев.

И если нельзя запретить российским спортсменам запретить выступать на соревнованиях международного уровня, которые планируется провести в Латвии, то можно просто запретить им въезд в страну. Вот такое элегантное решение проблемы.