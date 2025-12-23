США запретили новые китайские дроны из-за угроз безопасности

Объявление последовало спустя год после того, как Конгресс принял оборонный закон, вызвавший озабоченность по поводу национальной безопасности из-за китайских беспилотников, которые стали доминирующим игроком в США и широко используются в сельском хозяйстве, картографии, правоохранительных органах и кинопроизводстве.

Компания DJI из Шэньчжэня является крупнейшим в мире производителем беспилотников: по данным Drone Industry Insights, на её долю приходится почти 80 процентов всех коммерческих дронов, продаваемых в США. Ближайшим конкурентом DJI на рынке коммерческих дронов является Autel, однако компания сильно уступает отраслевому лидеру по доле рынка.

По итогам проверки, проведённой правительством США, было установлено, что все дроны и критически важные компоненты, произведённые за рубежом, а не только двумя китайскими компаниями, представляют «неприемлемые риски для национальной безопасности Соединённых Штатов и для безопасности и защиты граждан США».

При этом в FCC уточнили, что отдельные модели дронов или компоненты могут получить исключения, если Пентагон или Министерство внутренней безопасности сочтут, что они не несут таких рисков.