Новый учебный год! Известно, когда у детей начнутся каникулы

в учреждениях основного образования:

1-й класс — 34 недели;

с 2-го по 8-й класс — 35 недель;

9-й класс — 37 недель;

в учреждениях общего среднего образования:

- 10-й и 11-й классы — 35 недель;

- 12-й класс — 38 недель.

Учебный год начнётся традиционно – 1 сентября 2026 года.

Для учащихся 1-8-х и 10-11-х классов учебный год завершится 31 мая 2027 года. Для учащихся 9-х классов — 11 июня 2027 года. Для учащихся 12-х классов — 18 июня 2027 года. Учебный год будет состоять из двух семестров. Первый – с 1 сентября по 18 декабря 2026 года, второй:

для 1-8-х и 10-11-х классов — с 4 января по 31 мая 2027 года;

для 9-х классов — с 4 января по 11 июня 2027 года;

для 12-х классов — с 4 января по 18 июня 2027 года.

Каникулы в 2026/2027 учебном году

Для учащихся предусмотрены следующие каникулы:

осенние — с 19 по 23 октября 2026 года;

зимние — с 21 декабря 2026 года по 1 января 2027 года;

весенние — с 8 по 12 марта 2027 года;

летние — для учащихся 1-8-х и 10-11-х классов с 1 июня по 31 августа 2027 года.

При этом образовательным учреждениям предоставлено право самостоятельно принять решение о дополнительных каникулах продолжительностью одну неделю для учащихся 1-х классов, которые могут быть организованы во втором семестре.

Также установлено, что в случае возникновения в течение учебного года непредвиденных обстоятельств, из-за которых полноценный учебный процесс невозможен как минимум одну неделю, руководитель образовательного учреждения, согласовав решение с учредителем, вправе продлить учебный год для учащихся 1-8-х и 10-11-х классов.