Новый учебный год! Известно, когда у детей начнутся каникулы

23 декабря, 2025

Новости Латвии

LETA

Вступили в силу правила Кабинета министров, устанавливающие даты начала и окончания 2026/2027 учебного года, а также периоды школьных каникул. При разработке данных правил учитывались положения Закона об общем образовании, согласно которым продолжительность учебного года составляет:

в учреждениях основного образования:

  • 1-й класс — 34 недели;
  • с 2-го по 8-й класс — 35 недель;
  • 9-й класс — 37 недель;

в учреждениях общего среднего образования:

  • - 10-й и 11-й классы — 35 недель;
  • - 12-й класс — 38 недель.

Учебный год начнётся традиционно – 1 сентября 2026 года.

Для учащихся 1-8-х и 10-11-х классов учебный год завершится 31 мая 2027 года. Для учащихся 9-х классов — 11 июня 2027 года. Для учащихся 12-х классов — 18 июня 2027 года. Учебный год будет состоять из двух семестров. Первый – с 1 сентября по 18 декабря 2026 года, второй:

  • для 1-8-х и 10-11-х классов — с 4 января по 31 мая 2027 года;
  • для 9-х классов — с 4 января по 11 июня 2027 года;
  • для 12-х классов — с 4 января по 18 июня 2027 года.

Каникулы в 2026/2027 учебном году

Для учащихся предусмотрены следующие каникулы:

  • осенние — с 19 по 23 октября 2026 года;
  • зимние — с 21 декабря 2026 года по 1 января 2027 года;
  • весенние — с 8 по 12 марта 2027 года;
  • летние — для учащихся 1-8-х и 10-11-х классов с 1 июня по 31 августа 2027 года.

При этом образовательным учреждениям предоставлено право самостоятельно принять решение о дополнительных каникулах продолжительностью одну неделю для учащихся 1-х классов, которые могут быть организованы во втором семестре.

Также установлено, что в случае возникновения в течение учебного года непредвиденных обстоятельств, из-за которых полноценный учебный процесс невозможен как минимум одну неделю, руководитель образовательного учреждения, согласовав решение с учредителем, вправе продлить учебный год для учащихся 1-8-х и 10-11-х классов.

 

Осквернение памятника «лесному брату»: суд приговорил трех эстонцев

Мир 17:34

Мир 0 комментариев

Литовский суд во вторник приговорил трех выходцев из Эстонии, граждан России и Эстонии, к тюремному заключению за осквернение памятника известному «лесному брату» в городке Меркине и за деятельность против Литвы в интересах России, пишет Postimees.

Читать

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Административный окружной суд отклонил жалобу Национального объединения на решение KNAB о возврате 210 тысяч евро и годовой приостановке финансирования, сообщает LETA.

Читать

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз

Выбор редакции 17:04

Выбор редакции 0 комментариев

Согласно последним прогнозам погоды, в Латвии в этом году может начаться длительный период холодной погоды.

Читать

США запретили новые китайские дроны из-за угроз безопасности

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

В понедельник Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что введёт запрет на новые дроны иностранного производства, что фактически выведет с рынка США китайские аппараты, в том числе DJI и Autel.

Читать

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

Компания “Rīgas namu pārvaldnieks” выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа “Bez Tabu” телеканала TV3.

Читать

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

Важно 16:31

Важно 0 комментариев

В связи с выявлением опасного технического состояния перекрытий здания стационара Бауской больницы принято решение немедленно закрыть отделение терапии и ухода и перевести часть пациентов в другие лечебные учреждения.

Читать