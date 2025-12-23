Новый учебный год! Известно, когда у детей начнутся каникулы

в учреждениях основного образования:
- 1-й класс — 34 недели;
- с 2-го по 8-й класс — 35 недель;
- 9-й класс — 37 недель;
в учреждениях общего среднего образования:
- - 10-й и 11-й классы — 35 недель;
- - 12-й класс — 38 недель.
Учебный год начнётся традиционно – 1 сентября 2026 года.
Для учащихся 1-8-х и 10-11-х классов учебный год завершится 31 мая 2027 года. Для учащихся 9-х классов — 11 июня 2027 года. Для учащихся 12-х классов — 18 июня 2027 года. Учебный год будет состоять из двух семестров. Первый – с 1 сентября по 18 декабря 2026 года, второй:
- для 1-8-х и 10-11-х классов — с 4 января по 31 мая 2027 года;
- для 9-х классов — с 4 января по 11 июня 2027 года;
- для 12-х классов — с 4 января по 18 июня 2027 года.
Каникулы в 2026/2027 учебном году
Для учащихся предусмотрены следующие каникулы:
- осенние — с 19 по 23 октября 2026 года;
- зимние — с 21 декабря 2026 года по 1 января 2027 года;
- весенние — с 8 по 12 марта 2027 года;
- летние — для учащихся 1-8-х и 10-11-х классов с 1 июня по 31 августа 2027 года.
При этом образовательным учреждениям предоставлено право самостоятельно принять решение о дополнительных каникулах продолжительностью одну неделю для учащихся 1-х классов, которые могут быть организованы во втором семестре.
Также установлено, что в случае возникновения в течение учебного года непредвиденных обстоятельств, из-за которых полноценный учебный процесс невозможен как минимум одну неделю, руководитель образовательного учреждения, согласовав решение с учредителем, вправе продлить учебный год для учащихся 1-8-х и 10-11-х классов.