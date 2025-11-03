Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Нам всем конец…» Соцсети взбудоражил ролик с молящимися мусульманами в Риге (ВИДЕО) (2)

Редакция PRESS 3 ноября, 2025 10:01

Выбор редакции 2 комментариев

В соцсетях завирусилось видео, снятое в конференц-центре ATTA centrs на ул. Краста в Риге. Правда, этому ролику уже 5 месяцев, поскольку, судя по ссылке в посте, действие происходило в праздник Ид-аль-адха (другое название - Курбан-байрам) 6 июня 2025 года.

От этого, впрочем, содержание ролика не становится менее пугающим для многих жителей Латвии. ИТ-специалист Илмарс Пойканс изучил видео и признал его подлинным: вид из окна, дата и характер мероприятия совпадают с реальными.

Поделившись роликом, он написал: "Вроде бы видео с мероприятия 6 июня 2025 года в ATTA centrs. Похоже, если и не прямо сейчас, то совсем скоро мусульманская община благодаря своей организованности и готовности умереть за свою религию сможет нам, мягкотелым кафирам (неверным - Ред.), навязывать свой образ жизни и правила".

В видео также имеются субтитры: "Пожалуйста, пожалуйста, народ, политики, чиновники... Спасайте Латвию сейчас! Скоро станет слишком поздно. Это не студенты. Это внедрители идеологии. Это идеология, которая навязывает и никогда не отступает. Пожалуйста, перестаньте дарить им визы! Иначе нам всем конец".

Среди комментаторов тоже ощущается обеспокоенность:

- Если это в самом деле произошло в ATTA centrs, то у СГБ работы завались.

- Погодите-ка, а что же такого особенного, по-вашему, произошло? Разве они поют против, например, Стамбульской конвенции, Евросоюза? Ведь совсем нет. Ничего нелегального не слышу. По-моему, присутствие их здесь и исповедание своей религии не противоречит "ядру европейских ценностей".

- Пару лет назад в авиарейсе на Ригу случилось поболтать с гражданином Германии, который учился в Латвии. Сказал, что как-то раз сходил в Риге в мечеть. Говорит, что полно русских, чеченцев, странных мужчин, говорящих по-русски, которые даже молиться нормально не умеют. Скорее такой вайб военной базы.

- Столбики на рижских улицах и "зебры" станут наименьшей проблемой для нас.

- Зато все ответственные лица кивают и говорят: "Окей". Может быть, стоит с этим составом Сейма инициировать принятие ещё какого-нибудь исторического решения и закрыть дверь.

- Нет какой-нибудь "конвенции", защищающей от этих мусульман?

- Носители культуры и повышатели рождаемости согласно Силине и Ринкевичу. Каждый год становится на тысячи больше, не на несколько десятков.

(Иллюстративное фото.)

Комментарии (2)

