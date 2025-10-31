Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Возвращение денег за OIK: у бывшего политика Зариньша плохие новости

Редакция PRESS 31 октября, 2025 14:43

Важно 0 комментариев

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Зариньш усомнился в возможности, высказанной в инициативе, вернуть OIK за 18-летний период. «Как человек, знающий всю систему, как всё происходило и каковы правила, я сразу понимаю, что это невозможно. Людей обманывают. […] Есть какие-то сроки давности, данные за 18 лет вообще нельзя получить, а по правилам нужно хранить информацию о расчётах пять лет», — сказал Зариньш.

Он выразил опасения, что цель инициативы может иметь и политические мотивы.

Ещё в 2018 году в интервью «Neatkarīga» он заявил, что OIK — это не ошибка, а афера.

Уже сообщалось, что юридическое общество «Tiesiskums.lv» попытается вернуть незаконно взысканные, по его мнению, обязательные закупочные компоненты или платежи по OIK, которые на протяжении 18 лет включались во все счета за электроэнергию, чтобы взамен выплачивать поддержку станциям когенерации и возобновляемым источникам энергии.

«Если у русскоязычных острые разговоры и происходят, то на кухнях»: Домбурс

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Загрузка

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

«Мы не позволим отвернуться»: в Риге объявлено о новой массовой акции протеста

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

Циклон над Латвией: прощальные дожди и сильный ветер

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Стамбульская конвенция меня добила: Кулбергс объяснил свое неучастие в голосвании

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Кладовая солнца, или Болотный репортаж

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

