Возвращение денег за OIK: у бывшего политика Зариньша плохие новости

Зариньш усомнился в возможности, высказанной в инициативе, вернуть OIK за 18-летний период. «Как человек, знающий всю систему, как всё происходило и каковы правила, я сразу понимаю, что это невозможно. Людей обманывают. […] Есть какие-то сроки давности, данные за 18 лет вообще нельзя получить, а по правилам нужно хранить информацию о расчётах пять лет», — сказал Зариньш.

Он выразил опасения, что цель инициативы может иметь и политические мотивы.

Ещё в 2018 году в интервью «Neatkarīga» он заявил, что OIK — это не ошибка, а афера.

Уже сообщалось, что юридическое общество «Tiesiskums.lv» попытается вернуть незаконно взысканные, по его мнению, обязательные закупочные компоненты или платежи по OIK, которые на протяжении 18 лет включались во все счета за электроэнергию, чтобы взамен выплачивать поддержку станциям когенерации и возобновляемым источникам энергии.