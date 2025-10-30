Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

"В эти дни к латышским орнаментам и символам присоединились Стамбульская конвенция и режиссёр Херманис. С такой электризацией определённая часть общества включила эти природные явления в меню своих размышлений, системы ценностей и индекса восприятия.

Министр иностранных дел Байба, которая до сих пор не может вразумительно объяснить, почему до 1993 года она хотела быть латышской комсомолкой с международной ориентацией, в своих посланиях о Стамбуле ведёт себя как мамаша Томуль из «Скродердиенас» («Дни портных в Силмачах» - культовая пьеса Р. Блауманиса - прим. press.lv). И утром, и вечером… Подбираются карты и цвета, выстраиваются партии, ведущие нас к России.

Мне казалось, что земессардзе — которую министр испытала на своей шкуре и костях — способна сделать человека адекватнее. Теперь видно, что это не само собой разумеется.

От внешнеполитического сектора пора бы ожидать не истерики по поводу каких-то международных мухобоек, а обычного отчёта.

Например, об отдаче наших дипломатических представительств. Да, именно отдаче, потому что на эти столы и стулья в разных концах света мы тратим большие деньги. Самоцель Латвийского государства состоит не в том, чтобы быть затычкой для всех бутылок, поэтому аудит полезности в этом вопросе пригодился бы.

Также министр наконец могла бы внести ясность в свой мир представлений и убеждений. Потому что с теми знаменитыми санкционными списками у нас как с пчёлами — угадай кто! Почему мы до сих пор не понимаем, как прямой начальник другой дамы из земессардзе Рейзниеце-Озолы, некий Аркадий Дворкович, чистокровный пёсик нынешнего кремлёвского режима, спокойно летом сыграл в Юрмале в шахматы и потом уехал дальше? Будто Латвия ему сводная сестра…

Поняли ли мы, кто были те два особых гражданина Латвии, которых Лукашенко в прошлом месяце освободил из тюрьмы в Минске? Ну, не просто так попадаешь в число 14 избранных. Трамп попросил? Государственная тайна? Допустим, хотя выглядит так, будто и для самой министра это тоже большая тайна.

Если так, то у нас есть ещё одна параллельная внешняя политика. Кстати, с конца лета почти каждую пятницу в каком-то особняке в Юрмале собирается бывшая советская номенклатура, миллионеры и чекисты, у которых кремлёвская связь отражается уже со лба. Рядом с ними новые русские — нефтяные бизнесмены. Все как один с бумагами других стран. Как они попадают в Латвию?

Не всё же можно требовать от одной министра, для этого есть и другие ведомства, отвечающие за безопасность. Только как-то неловко выходит, что министр иностранных дел очень хочет быть главной по многим вопросам, и тогда столик сам собой, хочешь не хочешь, накрывается.

Сколько ещё будем смотреть, как чекист Савицкис элегантно переформатирует свои латвийские активы? Как там с нашими местными санкциями? Где ещё яснее кремлёвские деньги и выживание!

Нужны ли эти искусственные паузы и притворство, чтобы дать кому-то за спиной прибрать двор? А потом какой-то министр или министерка разводит руками и говорит, что формально уже ничего нельзя сделать…

Внешняя политика или внутренняя? Радикализм и жёсткие принципы к одним не идут вместе с подобными случаями к другим, что, видимо, говорит о явной ангажированности или скрытой ограниченности чиновников. Почему в связи со святым Юрием ничего не слышно криков от коалиционных спичек относительно прокремлевских призраков или истинного происхождения его денег? Потому что он делает пожертвования католикам?

Режиссёр Херманис тоже как-то между строк напомнил о том же: мол, мы могли бы взять в свой коллектив и президента Ринкевича, но слишком свежо в памяти, как он когда-то вручал Путину майку рижского «Динамо». Всё правильно — это было подлизывание и обезьянничание, только таких вручателей маек у нас до сих пор на каждом тихом углу в центре. При необходимости вручат ещё раз…

Не совсем понятно, искренне ли Херманис хочет прикоснуться к современной Латвии или это такой творческий пленэр. Потому что сам выход уже неплох — он показывает, что ему и тем нескольким не всё равно. Этого часто достаточно, чтобы начались перемены.

Когда Юревич из JēVē отпустил колкие замечания о Херманисе и космосе, на него набросился Шлесерс — мол, что ты, бородатый парень, понимаешь в делах, всю жизнь просидев на шее налогоплательщиков. Херманнис — это другая лига, один из выдающихся людей Латвии! В своей кузнице писал Шлесерс. На самом деле и Алвис всю творческую жизнь жил на государственные дотации… Так что ссылаться здесь на налогоплательщиков совсем неуместно.

Кстати, в последние десятилетия JRT (Новый рижский театр), во главе с Херманисом, во многом защищал существующую власть и её пиршества, создавал контент на сценах, обращался к поколениям и воспитывал их, претендовал на правообладание с правильным вкусом и – порой даже лицемерно – потворствовал. Иначе разве театр достиг бы своих материальных благ, включая всевозможные растраты и бесхозяйственность?

В этом смысле упомянутая майка рижского «Динамо» ничем не лучше. Другое дело, понимает ли Херманнис, что творческая интеллигенция до сих пор в решающие моменты Латвии в основном предавала, а не поднималась? Как государство. Так получилось… Поэтому обещание что-то делать или говорить только до следующей осени, чтобы «запустить процесс», нечестно. Потому что начатое нужно доводить до конца. Осенью ничего ещё не закончится, и Херманису тоже не стоит заканчивать. Раз уж он пришёл".