Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 31. Октября Завтра: Rinalda, Rinalds, Valts
Доступность

Границы, пробки и бюрократия: почему Европе трудно перебросить войска от Лиссабона до Львова

Редакция PRESS 31 октября, 2025 21:19

Важно 0 комментариев

Войны можно выиграть или проиграть за считанные дни, но одной стране ЕС понадобилось 45 дней, чтобы разрешить транзит военной техники через свою территорию, напоминает Euractive. 

Россия напомнила Европе о её оборонных слабостях. Европейская комиссия намерена до середины ноября представить пакет мер для улучшения военной мобильности. Помимо миллиардных инвестиций, Еврокомиссия хочет устранить и более дешёвую, но не менее важную проблему — ускорить перемещение военных и техники внутри ЕС.

В проекте бюджета ЕС на 2028–2034 годы на эти цели предлагается выделить 17,6 млрд евро, включая обновление инфраструктуры. Комиссия пересматривает всё законодательство, влияющее на военную мобильность, и 19 ноября представит пакет упрощений. Среди проблем — долгие разрешительные процедуры и отсутствие единой практики между странами.

«Передвижение танков по континенту зависит от того, насколько быстро национальные власти обрабатывают разрешения на транзит», – отмечает аналитик НАТО Янник Хартманн. Вопрос приобрёл особую срочность на фоне обсуждений роли Европы в обеспечении послевоенного мира в Украине и сокращения присутствия США в Европе.

Бывший заместитель генсека НАТО Джейми Ши напомнил: военная мобильность — ключ к укреплению континента. Сейчас в Европе дислоцированы около 80 000 американских солдат, в  пять раз меньше, чем во времена «холодной войны».

Бюрократическая одиссея
Путь из Португалии в Украину на машине занимает 41 час, но для армии  это может быть недели ожиданий. Чтобы пересечь континент, португальским военным нужно получить дипломатические разрешения на транзит через каждую страну.

В некоторых случаях движение происходит быстро, если между армиями есть регулярные контакты, как у Португалии и Испании. Но в общем случае — всё зависит от скорости бюрократии.

По данным отчёта Европейской счётной палаты 2025 года, одной из стран понадобилось 45 дней, чтобы выдать разрешение — вместо установленных 5 рабочих дней. За это время немецкий танк Leopard 2 мог бы успеть проехать половину земного шара.

«ЕС должен взять на себя контроль за сроками таких процедур», – считает Хартманн.
Хотя для транзита используется унифицированная форма EU 302, основанная на документах НАТО, решение остаётся за национальными властями. Количество ведомств, проверяющих запрос, варьируется от МИДа до служб безопасности, что только замедляет процесс.

Германия — центр и тормоз
Германия — один из ключевых транзитных коридоров НАТО, но её федеральная система делает согласования особенно тяжёлыми.

«Водители конвоев должны подавать отдельные запросы в каждую федеральную землю», – пояснил французский депутат Европарламента Франсуа Кальфон.
В 2024 году Германия, Нидерланды и Польша создали первый «коридор обеспечения и поддержки», за которым вскоре последовали пять новых зон военной мобильности.

Не готовы к кризису
После серии нарушений воздушного пространства ЕС лидеры подтвердили поддержку восточного фланга. Но бюрократия может помешать переброске войск ближе к границе с Россией.

«Перемещение через границы должно занимать дни, а не недели», – заявил литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс.
Проблема, по мнению экспертов, в том, что страны ЕС всё ещё действуют по мирным законам, не соответствующим нынешней ситуации.

«Если правительства будут медлить с обновлением правил и обучением таможни, Европа рискует не успеть с реакцией.",  - предупреждает Ши.

Уровень восприятия угрозы тоже разный: одни страны готовы пропускать войска, другие — могут отклонить запрос даже в чрезвычайной ситуации.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:05 01.11.2025
Погода: пусть всегда будет солнце
Sfera.lv 7 часов назад
Финляндия: до свидания, мама!
Sfera.lv 8 часов назад
Жильцы многоквартирных домов в Латвии смогут экономить на счетах за электричество
Bitnews.lv 9 часов назад
Балтия: в магазин придётся идти самим
Sfera.lv 9 часов назад
«С какого это времени мы стали такими?» — Вайра Вике-Фрейберга резко осудила решение Сейма выйти из Стамбул...
Bitnews.lv 9 часов назад
В Калнгале задержан мужчина, напавший на двух женщин
Bitnews.lv 9 часов назад
История: метаморфозы движения
Sfera.lv 9 часов назад
В Валмиере пытались доставить в тюрьму телефон в… арбалете
Bitnews.lv 9 часов назад

На платформе ManaBalss.lv уже 2 инициативы с призывом сохранить участие Латвии в Стамбульской конвенции

Важно 22:01

Важно 0 комментариев

На платформе ManaBalss.lv быстро растёт число подписей под инициативой, адресованной президенту Эдгару Ринкевичу, с призывом не подписывать закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

На платформе ManaBalss.lv быстро растёт число подписей под инициативой, адресованной президенту Эдгару Ринкевичу, с призывом не подписывать закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Читать
Загрузка

Какой будет наступающая зима? Народные приметы уже дают прогноз

Важно 22:01

Важно 0 комментариев

Наблюдатель природы Вилис Букшс поделился прогнозом о возможной погоде этой зимой.

Наблюдатель природы Вилис Букшс поделился прогнозом о возможной погоде этой зимой.

Читать

Медики требуют расширить доступ к налоксону — он спасает жизнь при передозировке

Новости Латвии 22:00

Новости Латвии 0 комментариев

Медики скорой помощи называют ситуацию трагической: в Латвии растёт число случаев передозировки наркотиками, а используемые вещества становятся всё «грязнее» и опаснее. Всё чаще спасать приходится именно молодёжь. Одним из возможных решений называют программу налоксона.

Медики скорой помощи называют ситуацию трагической: в Латвии растёт число случаев передозировки наркотиками, а используемые вещества становятся всё «грязнее» и опаснее. Всё чаще спасать приходится именно молодёжь. Одним из возможных решений называют программу налоксона.

Читать

«Latvenergo» готовит облигации на миллиард — депутаты предупреждают о росте тарифов

Новости Латвии 21:39

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная компания "Latvenergo" утвердила программу выпуска еврооблигаций на сумму один миллиард евро, следует из сообщения предприятия на бирже Nasdaq Riga.

Государственная компания "Latvenergo" утвердила программу выпуска еврооблигаций на сумму один миллиард евро, следует из сообщения предприятия на бирже Nasdaq Riga.

Читать

Правительство в Латвии «существует формально»: политолог предрекает новое

Новости Латвии 21:15

Новости Латвии 0 комментариев

 Правительство, возглавляемое «Новым Единством», сейчас «существует практически формально», оценила ситуацию в коалиции после голосования в четверг о выходе из Стамбульской конвенции преподаватель Рижского университета Страдиня и политолог Лелде Метла-Розентале в комментарии порталу tv3.lv.

 Правительство, возглавляемое «Новым Единством», сейчас «существует практически формально», оценила ситуацию в коалиции после голосования в четверг о выходе из Стамбульской конвенции преподаватель Рижского университета Страдиня и политолог Лелде Метла-Розентале в комментарии порталу tv3.lv.

Читать

В Латвии сократят 105 таможенников: что будет с пограничным контролем в Латгалии?

Важно 21:00

Важно 0 комментариев

В следующем году Служба Госдоходов  (VID) сократит бюджет на 10%, а штат — на 13%, включая 105 должностей в Таможенном управлении. Об этом сообщил Latvijas Radio.

В следующем году Служба Госдоходов  (VID) сократит бюджет на 10%, а штат — на 13%, включая 105 должностей в Таможенном управлении. Об этом сообщил Latvijas Radio.

Читать