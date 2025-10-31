Границы, пробки и бюрократия: почему Европе трудно перебросить войска от Лиссабона до Львова

Россия напомнила Европе о её оборонных слабостях. Европейская комиссия намерена до середины ноября представить пакет мер для улучшения военной мобильности. Помимо миллиардных инвестиций, Еврокомиссия хочет устранить и более дешёвую, но не менее важную проблему — ускорить перемещение военных и техники внутри ЕС.

В проекте бюджета ЕС на 2028–2034 годы на эти цели предлагается выделить 17,6 млрд евро, включая обновление инфраструктуры. Комиссия пересматривает всё законодательство, влияющее на военную мобильность, и 19 ноября представит пакет упрощений. Среди проблем — долгие разрешительные процедуры и отсутствие единой практики между странами.

«Передвижение танков по континенту зависит от того, насколько быстро национальные власти обрабатывают разрешения на транзит», – отмечает аналитик НАТО Янник Хартманн. Вопрос приобрёл особую срочность на фоне обсуждений роли Европы в обеспечении послевоенного мира в Украине и сокращения присутствия США в Европе.

Бывший заместитель генсека НАТО Джейми Ши напомнил: военная мобильность — ключ к укреплению континента. Сейчас в Европе дислоцированы около 80 000 американских солдат, в пять раз меньше, чем во времена «холодной войны».

Бюрократическая одиссея

Путь из Португалии в Украину на машине занимает 41 час, но для армии это может быть недели ожиданий. Чтобы пересечь континент, португальским военным нужно получить дипломатические разрешения на транзит через каждую страну.

В некоторых случаях движение происходит быстро, если между армиями есть регулярные контакты, как у Португалии и Испании. Но в общем случае — всё зависит от скорости бюрократии.

По данным отчёта Европейской счётной палаты 2025 года, одной из стран понадобилось 45 дней, чтобы выдать разрешение — вместо установленных 5 рабочих дней. За это время немецкий танк Leopard 2 мог бы успеть проехать половину земного шара.

«ЕС должен взять на себя контроль за сроками таких процедур», – считает Хартманн.

Хотя для транзита используется унифицированная форма EU 302, основанная на документах НАТО, решение остаётся за национальными властями. Количество ведомств, проверяющих запрос, варьируется от МИДа до служб безопасности, что только замедляет процесс.

Германия — центр и тормоз

Германия — один из ключевых транзитных коридоров НАТО, но её федеральная система делает согласования особенно тяжёлыми.

«Водители конвоев должны подавать отдельные запросы в каждую федеральную землю», – пояснил французский депутат Европарламента Франсуа Кальфон.

В 2024 году Германия, Нидерланды и Польша создали первый «коридор обеспечения и поддержки», за которым вскоре последовали пять новых зон военной мобильности.

Не готовы к кризису

После серии нарушений воздушного пространства ЕС лидеры подтвердили поддержку восточного фланга. Но бюрократия может помешать переброске войск ближе к границе с Россией.

«Перемещение через границы должно занимать дни, а не недели», – заявил литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс.

Проблема, по мнению экспертов, в том, что страны ЕС всё ещё действуют по мирным законам, не соответствующим нынешней ситуации.

«Если правительства будут медлить с обновлением правил и обучением таможни, Европа рискует не успеть с реакцией.", - предупреждает Ши.

Уровень восприятия угрозы тоже разный: одни страны готовы пропускать войска, другие — могут отклонить запрос даже в чрезвычайной ситуации.