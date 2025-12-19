Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Приходят люди с чемоданами и мешками: в Вецмилгрависе бесплатно раздают книги (ВИДЕО) (1)

19 декабря, 2025 15:13

Почему посреди рабочего дня возле этого здания в Вецмилгрависе собралось столько людей? А потому, что на этой неделе тут бесплатно раздают книги, рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на передачу «Сегодня вечером». 

«Я филолог по образованию, люблю книги. Я с Латгалии, там у многих нет денег на книги, поэтому хочу в Латгалию отвезти то, что есть», — говорит Илона.

«Так просто, посмотреть, как это происходит, и, может быть, найду что-то для себя. Если будет что-нибудь интересное», — объясняет Александр.

Здесь раньше работала библиотека. 25 лет здание принадлежало обществу Ziemeļu kaija. Но теперь у дома новый владелец. И новые планы на эти помещения. Библиотека в них не входит.

Сегодня она должна была открыться в час дня. К тому моменту здесь собралось несколько десятков человек.

«Я пришла посмотреть книги по шитью. Хожу на курсы шитья, и, может быть, что-то из предыдущих поколений осталось хорошее. Я бы хотела поучиться по ним», — сообщает Надина.

"Вот, это для ребенка очень полезно. Английский – забытый, но очень качественный учебник. Книги хорошие и в очень хорошем состоянии. Просто потрясающие!" — делится Лариса.

Татьяна помогает соседке раздать книги.

«Здесь была студия детская... К сожалению, она много лет уже не работает. Сейчас открылась новая библиотека, она красивая, светлая, современная. Эта уже изжила свое. Сейчас, будем надеяться, что разберут основную часть. А то, что останется… Люди, у которых есть маленькие библиотеки, звонят, спрашивают, они готовы забрать остатки книг».

Примерно неделю назад здание приобрела Анита Митрике.

Она говорит: «Я люблю книги, но на русском очень мало читаю. Поэтому я не смогу это прочитать. Но это все было вместе с этим зданием. Поэтому я думаю – какие варианты? Либо макулатура, либо – люди, давайте, читайте! Так как в наше время люди еще читают, слава богу – хоть бесплатно берите! Я сама парапсихолог, занимаюсь всякими практиками. Буду делать место, где смогут собираться женщины и делать этот мир лучше через любовь, через свою женственную силу. Развиваться вместе. Это будет больше для взрослых и для женщин».

Многие пришли сюда с сумками и даже чемоданами. Уже уходя, встречаем жительницу Вецмилгрависа Людмилу, которая в библиотеку ходила очень часто.

— 40 лет моей жизни тут, с этой библиотекой связаны. Регулярно сюда ходила, — заявляет женщина.

— Что-то полезное нашли? Смотрю, целый мешок!

— То, о чем мечтала. Для мужа в основном. Он у меня фантастику любит. Хотела Цветаеву — увели.

— Будет не хватать этой библиотеки?

— Конечно. Тут и кружки были детские, дочка лепкой занималась. Английский тут был. Очень хорошо тут все было.

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью
Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице
В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка
Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры (1)

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения (1)

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество? (1)

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день (1)

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры (1)

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка (1)

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет (1)

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

