«Я филолог по образованию, люблю книги. Я с Латгалии, там у многих нет денег на книги, поэтому хочу в Латгалию отвезти то, что есть», — говорит Илона.

«Так просто, посмотреть, как это происходит, и, может быть, найду что-то для себя. Если будет что-нибудь интересное», — объясняет Александр.

Здесь раньше работала библиотека. 25 лет здание принадлежало обществу Ziemeļu kaija. Но теперь у дома новый владелец. И новые планы на эти помещения. Библиотека в них не входит.

Сегодня она должна была открыться в час дня. К тому моменту здесь собралось несколько десятков человек.

«Я пришла посмотреть книги по шитью. Хожу на курсы шитья, и, может быть, что-то из предыдущих поколений осталось хорошее. Я бы хотела поучиться по ним», — сообщает Надина.

"Вот, это для ребенка очень полезно. Английский – забытый, но очень качественный учебник. Книги хорошие и в очень хорошем состоянии. Просто потрясающие!" — делится Лариса.

Татьяна помогает соседке раздать книги.

«Здесь была студия детская... К сожалению, она много лет уже не работает. Сейчас открылась новая библиотека, она красивая, светлая, современная. Эта уже изжила свое. Сейчас, будем надеяться, что разберут основную часть. А то, что останется… Люди, у которых есть маленькие библиотеки, звонят, спрашивают, они готовы забрать остатки книг».

Примерно неделю назад здание приобрела Анита Митрике.

Она говорит: «Я люблю книги, но на русском очень мало читаю. Поэтому я не смогу это прочитать. Но это все было вместе с этим зданием. Поэтому я думаю – какие варианты? Либо макулатура, либо – люди, давайте, читайте! Так как в наше время люди еще читают, слава богу – хоть бесплатно берите! Я сама парапсихолог, занимаюсь всякими практиками. Буду делать место, где смогут собираться женщины и делать этот мир лучше через любовь, через свою женственную силу. Развиваться вместе. Это будет больше для взрослых и для женщин».

Многие пришли сюда с сумками и даже чемоданами. Уже уходя, встречаем жительницу Вецмилгрависа Людмилу, которая в библиотеку ходила очень часто.

— 40 лет моей жизни тут, с этой библиотекой связаны. Регулярно сюда ходила, — заявляет женщина.

— Что-то полезное нашли? Смотрю, целый мешок!

— То, о чем мечтала. Для мужа в основном. Он у меня фантастику любит. Хотела Цветаеву — увели.

— Будет не хватать этой библиотеки?

— Конечно. Тут и кружки были детские, дочка лепкой занималась. Английский тут был. Очень хорошо тут все было.