Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

В Деменьской волости Аугшдаугавского края государство выставило на аукцион двух бурых медведей, сообщает Latvijas Radio. Объявление о продаже особо охраняемых животных разместило Управление охраны природы. Начальная цена составляет 1700 евро, шаг аукциона - 50 евро, заявки принимаются до 22 декабря.

Сейчас за медведями ухаживает мини-зоопарк Raptors Park, где животные выросли после того, как несколько лет назад их просто выбросили на границе. Владелец зоопарка Александр Калачов говорит, что все это время медведей содержали за собственные средства, хотя юридически они считаются государственной собственностью.

«Мы этих медведей содержим за свой счет, хотя они принадлежат государству, и при этом постоянно должны отчитываться, не имея на них никаких прав. А теперь государство решило их продать. Кто купит - тому и будут принадлежать медведи».

В Управлении охраны природы подтверждают, что животные были изъяты в рамках уголовного процесса, который завершился безрезультатно. После этого медведи остались в статусе государственной собственности, а действующие правила требуют продавать такую собственность через аукцион. Передать животных напрямую зоопарку закон не позволяет.

Для содержания одного медведя ежедневно требуется не менее 10 кг яблок, около 5 кг специального корма, 7 кг мяса и витамины, а также оборудованный вольер. Несмотря на неопределенность будущего, владельцы Raptors Park начали строительство нового вольера и просят общество о финансовой помощи для выкупа животных.

В DAP признают, что это был бы приемлемый выход. Однако, если покупателей не найдется, возможны радикальные меры.

«Если мы не найдем другого решения, придется принимать самые жесткие меры - эвтаназию животных».

По словам представителей ведомства, проблема носит системный характер. В Латвии нет специализированного приюта для содержания крупных хищников, таких как медведи, а возможности Рижского зоопарка исчерпаны. Судьбу двух мишек теперь решит аукцион.



