Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis
Доступность

Бизнес предупреждает: без реформ госпредприятий налоги вырастут

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 16:23

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках предпринимательской инициативы «Поднимать государство, а не налоги» президенту, премьер-министру, четырем Комиссиям Сейма, Государственной канцелярии и Совету по конкурентоспособности направлено открытое письмо с призывом не откладывать ключевые изменения в управлении государственными предприятиями. Авторы предупреждают: без наведения порядка стагнация продолжится, а повышение налогов в будущем станет неизбежным.

Вице-президент Балтийского института корпоративного управления Андрис Графс заявляет, что ухудшение управления вернет страну к практикам прошлого.

«Если управление государственными предприятиями ухудшится, мы вернемся туда, откуда когда-то с трудом выбрались: политические “свои” на должностях, коррупция, скандалы и фиктивные сотрудники. Без стратегических решений инвестиции проходят мимо экономики, стагнация усиливается, а Латвия еще больше отдаляется от уровня Эстонии и Литвы».
По его словам, решения все чаще принимаются за закрытыми дверями, общество узнает о них постфактум, а государственные компании становятся менее эффективными и прибыльными. Итогом становится утрата доверия к способности государства разумно хозяйствовать.

Авторы письма призывают руководство страны ознакомиться с предложенными решениями и принять необходимые шаги для более эффективного и отвечающего общественным интересам управления государственными активами. Цель сформулирована прямо: не повышать налоги, а дать государственным предприятиям возможность расти, создавать добавленную стоимость, выходить на экспорт и зарабатывать больше.

В письме предложены пять шагов. Среди них пересмотр перечня госпредприятий с оценкой, какие действительно служат общественным интересам, а какие могут работать на свободном рынке без участия государства. Также предлагается вывести часть акций на биржу, формировать профессиональные правления и советы, усилить роль советов в крупных компаниях по европейской модели и централизовать управление коммерческими госпредприятиями. Сейчас, отмечают авторы, каждое министерство управляет «своими» компаниями, что ведет к политическому влиянию и решениям в узких интересах.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)
Важно

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео) (1)

Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности
Важно

Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности (1)

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице
Эксклюзив

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Читать
Загрузка

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Читать

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Читать

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Читать

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Читать

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Читать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Читать