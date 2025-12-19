Бизнес предупреждает: без реформ госпредприятий налоги вырастут

Вице-президент Балтийского института корпоративного управления Андрис Графс заявляет, что ухудшение управления вернет страну к практикам прошлого.

«Если управление государственными предприятиями ухудшится, мы вернемся туда, откуда когда-то с трудом выбрались: политические “свои” на должностях, коррупция, скандалы и фиктивные сотрудники. Без стратегических решений инвестиции проходят мимо экономики, стагнация усиливается, а Латвия еще больше отдаляется от уровня Эстонии и Литвы».

По его словам, решения все чаще принимаются за закрытыми дверями, общество узнает о них постфактум, а государственные компании становятся менее эффективными и прибыльными. Итогом становится утрата доверия к способности государства разумно хозяйствовать.

Авторы письма призывают руководство страны ознакомиться с предложенными решениями и принять необходимые шаги для более эффективного и отвечающего общественным интересам управления государственными активами. Цель сформулирована прямо: не повышать налоги, а дать государственным предприятиям возможность расти, создавать добавленную стоимость, выходить на экспорт и зарабатывать больше.

В письме предложены пять шагов. Среди них пересмотр перечня госпредприятий с оценкой, какие действительно служат общественным интересам, а какие могут работать на свободном рынке без участия государства. Также предлагается вывести часть акций на биржу, формировать профессиональные правления и советы, усилить роль советов в крупных компаниях по европейской модели и централизовать управление коммерческими госпредприятиями. Сейчас, отмечают авторы, каждое министерство управляет «своими» компаниями, что ведет к политическому влиянию и решениям в узких интересах.