В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Если будет зафиксировано нахождение дистанционно управляемого устройства вблизи объекта, критически важного для государства, и оно может угрожать безопасности, сотрудник службы безопасности или охранной компании получит право остановить его перемещение — в воздухе, на воде или на суше.

Поправки закрепляют механизм исполнения ранее утвержденных Сеймом изменений в Закон о национальной безопасности, инициированных Министерством экономики. Они предусматривают право собственника или законного владельца объектов критической инфраструктуры категорий A, B и C — то есть особо важных объектов государственного значения — принимать меры противодействия беспилотникам, создающим угрозу.

Теперь это право может реализовываться не только напрямую владельцем объекта, но и по его поручению — сотрудником внутренней службы безопасности объекта или работником охранной компании, оказывающей охранные услуги. Речь идет о защите портов, аэропортов, объектов энергоснабжения, военных сооружений и других стратегически значимых точек.

В Министерстве экономики поясняют, что с инициативой выступили после сигналов от государственных предприятий — владельцев критической инфраструктуры. Они указали на реальные риски, связанные с дистанционно управляемыми устройствами, и на необходимость четких правовых рамок для быстрого и законного реагирования.