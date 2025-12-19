Проект задуман как большой развлекательный курорт: несколько тематических зон, десятки аттракционов, готические замки, залы ужаса, американские горки, отели, аквапарк, спа, концертные площадки и торговые зоны. Формула простая — массовый туризм, международная аудитория и расчёт на окупаемость, а не на годы дотаций.
Но главный вопрос звучит иначе.
Почему именно Дракула — и почему на этом можно заработать миллиард?
Дракула — не просто румынский фольклор. Историческим прототипом персонажа считается Влад III Цепеш, валашский правитель XV века, прославившийся жестокими наказаниями врагов. Его прозвище «Дракула» происходило от Ордена Дракона, к мистике он отношения не имел.
Мировую славу Дракула получил гораздо позже — и вовсе не в Румынии. В 1897 году ирландский писатель Брэм Стокер опубликовал роман "Дракула", превратив средневекового правителя в бессмертного аристократичного вампира. Именно литература, а затем кино сделали Дракулу глобальным брендом, узнаваемым от США до Японии.
Дракула оказался идеальным персонажем массовой культуры:
одновременно пугающий и притягательный
легко адаптируется под разные эпохи
не привязан к конкретной религии или нации
давно стал частью кино, сериалов, игр и поп-культуры
Голливуд окончательно превратил его в универсальный символ готического ужаса. Трансильвания в этом мифе — не география, а атмосфера: туман, замки, край Европы.
На фоне инфляции 1 млрд евро уже не выглядит фантастической суммой, но для Румынии это всё равно один из крупнейших частных туристических проектов последних лет. При этом он:
дешевле крупных инфраструктурных мегастроек
изначально задуман как коммерческий
ориентирован на международный поток туристов
Румыния в этом случае продаёт не историю и не учебник, а миф, который уже больше ста лет стабильно работает во всём мире. Логика проста: если миллионы людей знают имя Дракулы, боятся его и покупают билеты на фильмы, то почему бы не попробовать превратить этот страх в туристический доход.
Именно поэтому на Дракулу сегодня и планируют потратить целый миллиард.