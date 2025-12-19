Проект задуман как большой развлекательный курорт: несколько тематических зон, десятки аттракционов, готические замки, залы ужаса, американские горки, отели, аквапарк, спа, концертные площадки и торговые зоны. Формула простая — массовый туризм, международная аудитория и расчёт на окупаемость, а не на годы дотаций.

Но главный вопрос звучит иначе.

Почему именно Дракула — и почему на этом можно заработать миллиард?

Дракула — не просто румынский фольклор. Историческим прототипом персонажа считается Влад III Цепеш, валашский правитель XV века, прославившийся жестокими наказаниями врагов. Его прозвище «Дракула» происходило от Ордена Дракона, к мистике он отношения не имел.

Мировую славу Дракула получил гораздо позже — и вовсе не в Румынии. В 1897 году ирландский писатель Брэм Стокер опубликовал роман "Дракула", превратив средневекового правителя в бессмертного аристократичного вампира. Именно литература, а затем кино сделали Дракулу глобальным брендом, узнаваемым от США до Японии.

Дракула оказался идеальным персонажем массовой культуры:

одновременно пугающий и притягательный

легко адаптируется под разные эпохи

не привязан к конкретной религии или нации

давно стал частью кино, сериалов, игр и поп-культуры

Голливуд окончательно превратил его в универсальный символ готического ужаса. Трансильвания в этом мифе — не география, а атмосфера: туман, замки, край Европы.

На фоне инфляции 1 млрд евро уже не выглядит фантастической суммой, но для Румынии это всё равно один из крупнейших частных туристических проектов последних лет. При этом он:

дешевле крупных инфраструктурных мегастроек

изначально задуман как коммерческий

ориентирован на международный поток туристов

Румыния в этом случае продаёт не историю и не учебник, а миф, который уже больше ста лет стабильно работает во всём мире. Логика проста: если миллионы людей знают имя Дракулы, боятся его и покупают билеты на фильмы, то почему бы не попробовать превратить этот страх в туристический доход.

Именно поэтому на Дракулу сегодня и планируют потратить целый миллиард.