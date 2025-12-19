Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 20. Декабря Завтра: Arta, Minjona
Доступность

Миллиард на Дракулу! Румыния хочет заработать на самом известном вампире мира (1)

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 19:17

Всюду жизнь 1 комментариев

В Румынии планируют вложить около 1 млрд евро в туристический мегапроект Dracula Land — крупный тематический парк недалеко от Бухареста. Открытие заявляют в период 2026–2027 годов. Это не музей и не аттракцион «для галочки», а попытка превратить самый узнаваемый готический миф Европы в источник реальных туристических денег.

Проект задуман как большой развлекательный курорт: несколько тематических зон, десятки аттракционов, готические замки, залы ужаса, американские горки, отели, аквапарк, спа, концертные площадки и торговые зоны. Формула простая — массовый туризм, международная аудитория и расчёт на окупаемость, а не на годы дотаций.

Но главный вопрос звучит иначе.
Почему именно Дракула — и почему на этом можно заработать миллиард?

Дракула — не просто румынский фольклор.  Историческим прототипом персонажа считается Влад III Цепеш, валашский правитель XV века, прославившийся жестокими наказаниями врагов. Его прозвище «Дракула» происходило от Ордена Дракона, к мистике он отношения не имел.

Мировую славу Дракула получил гораздо позже — и вовсе не в Румынии. В 1897 году ирландский писатель Брэм Стокер опубликовал роман "Дракула", превратив средневекового правителя в бессмертного аристократичного вампира. Именно литература, а затем кино сделали Дракулу глобальным брендом, узнаваемым от США до Японии.

Дракула оказался идеальным персонажем массовой культуры:

 одновременно пугающий и притягательный
легко адаптируется под разные эпохи
не привязан к конкретной религии или нации
давно стал частью кино, сериалов, игр и поп-культуры

Голливуд окончательно превратил его в универсальный символ готического ужаса. Трансильвания в этом мифе — не география, а атмосфера: туман, замки, край Европы.

На фоне инфляции 1 млрд евро уже не выглядит фантастической суммой, но для Румынии это всё равно один из крупнейших частных туристических проектов последних лет. При этом он:

дешевле крупных инфраструктурных мегастроек
изначально задуман как коммерческий
ориентирован на международный поток туристов

Румыния в этом случае продаёт не историю и не учебник, а миф, который уже больше ста лет стабильно работает во всём мире. Логика проста: если миллионы людей знают имя Дракулы, боятся его и покупают билеты на фильмы, то почему бы не попробовать превратить этот страх в туристический доход.

Именно поэтому на Дракулу сегодня и планируют потратить целый миллиард.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице
Эксклюзив

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)
Важно

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео) (1)

Путин: не считаем себя ответственными за гибель людей
Важно

Путин: не считаем себя ответственными за гибель людей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности (1)

Важно 20:47

Важно 1 комментариев

31 марта этого года в 21:16 в Государственную полицию поступила информация о том, что житель поселка Коде Баускского района получил на свой телефон SMS-сообщение, якобы от Государственной налоговой службы, в котором содержалась информация о возможном налоговом долге.

31 марта этого года в 21:16 в Государственную полицию поступила информация о том, что житель поселка Коде Баускского района получил на свой телефон SMS-сообщение, якобы от Государственной налоговой службы, в котором содержалась информация о возможном налоговом долге.

Читать
Загрузка

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет (1)

Новости Латвии 20:37

Новости Латвии 1 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Читать

Украина впервые поразила танкер «теневого флота» РФ в Средиземном море (ВИДЕО) (1)

Мир 20:34

Мир 1 комментариев

Служба безопасности Украины впервые поразила танкер так называемого "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник в СБУ, назвав новую операцию, проведенную за 2 тысячи километров от территории Украины, "беспрецедентной".

Служба безопасности Украины впервые поразила танкер так называемого "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник в СБУ, назвав новую операцию, проведенную за 2 тысячи километров от территории Украины, "беспрецедентной".

Читать

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка (1)

Важно 20:20

Важно 1 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Читать

VSAA рассылает важную информацию пенсионерам перед праздниками (1)

Важно 20:14

Важно 1 комментариев

Перед Рождеством организация "Latvijas pasts" начнет доставлять пенсии, выплачиваемые Государственным агентством социального страхования (VSAA), по месту жительства своих подопечных раньше установленного срока, сообщает nra.lv.

Перед Рождеством организация "Latvijas pasts" начнет доставлять пенсии, выплачиваемые Государственным агентством социального страхования (VSAA), по месту жительства своих подопечных раньше установленного срока, сообщает nra.lv.

Читать

Идём дорогой Сталина: Апинис рассказал Вейдемане об ужасах врачебных ошибок (1)

Выбор редакции 20:00

Выбор редакции 1 комментариев

Публицист Элита Вейдемане поговорила с известным латвийским врачом и телеведущим Петерисом Апинисом о возможных причинах трагедии в Детской клинической университетской больнице (BKUS), когда из-за вероятной врачебной ошибки умер ребенок. Приводим их интервью из "Нетакариги" в переводе и сокращении.

Публицист Элита Вейдемане поговорила с известным латвийским врачом и телеведущим Петерисом Апинисом о возможных причинах трагедии в Детской клинической университетской больнице (BKUS), когда из-за вероятной врачебной ошибки умер ребенок. Приводим их интервью из "Нетакариги" в переводе и сокращении.

Читать