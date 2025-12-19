Дело — табак! Полицейского обвиняют в сливе служебной информации

По данным IDB, сотрудник полиции без законных оснований передал находившуюся в его распоряжении информацию о планируемой проверке транспортного средства. Проверка была связана с подозрением в перевозке нелегальных табачных изделий, а сведения были переданы владельцу проверяемого автомобиля.

В бюро отмечают, что в распоряжении следствия имеются доказательства передачи информации, доступ к которой был обусловлен служебным положением полицейского. Эти данные не подлежали разглашению и могли повлиять на результаты оперативных мероприятий.

В отношении сотрудника Государственной полиции применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Среди них — запрет занимать определенные должности на период расследования.

IDB подчеркивает, что преступление было выявлено в тесном сотрудничестве с Государственной полицией.