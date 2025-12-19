По словам Малахова, смысл песни в том, что «в этом мире вечной суеты самое важное — не спешить, просто жить». Он отметил, что композиция появилась не в студийных условиях, а в процессе общения.

«Иногда песни рождаются не в студии, а между людьми. Из встреч, долгих разговоров, откровений, которые случаются только тогда, когда ты действительно понимаешь, чем живет человек и что у него внутри», — рассказал автор.

Как уточнил Малахов, импульсом для работы над песней стала история, которую ему рассказала сама Пугачева. Детали этой истории не раскрываются, однако именно она задала интонацию и настроение композиции.

«Давай просто жить» стала уже вторым релизом Аллы Пугачевой с начала 2025 года. В апреле певица выпустила две песни, посвященные теме войны.

