-Я рекомендую кардинально изменить тактику.

И строить это движение не сверху, а снизу.

Не из руководящего центра/политбюро, а из народных ячеек. Да, похоже на зарождение Народного фронта. К сожалению, слишком много сходств с теми временами сегодня.

Когда люди сначала организовывались на местном уровне, а затем уже на центральном. В эпоху социальных сетей это будет гораздо проще осуществить.

Потому что произошедшее подтверждает, что, организуя вечеринку сверху, мы рискуем превратиться в еще один запасной аэродром для "Единства" и компании со всеми теми же безнадежными персонажами.

Возможно, пришло время доказать людям, что это не какая-то группа детей из детского сада, разгневанная исчезновением воспитательницы, а взрослые, которые начинают брать на себя ответственность. И вообще — народное движение не может быть организовано сверху. Оно может возникнуть только из самих людей.

Идеи и предложения движения «Без партий» — это очень хорошая отправная точка для дальнейшего развития этого движения. Пусть каждый, кто вдохновится ими, станет лидером в своей области. Нам просто нужно найти наилучший способ общения и координации со всеми. Я не отказываюсь от участия или ответственности, но я не хочу быть начальником. Я могу только вдохновлять.

Боже мой, Латвия официально занимает последнее место в Европе ещё со вчерашнего дня! Кому ещё что-то непонятно?! Кому ещё нужно в чём-то убедиться?!

Я призываю всех латышей, которые стыдятся и боятся своей страны, очнуться и наконец начать что-то делать на благо своего дела. Для начала я предлагаю организовать небольшие центры «Без партий» везде, где мы находимся. Я знаю, что в нескольких местах в Латвии люди уже готовы сделать это немедленно.

«Никаких вечеринок» — вот наш девиз.