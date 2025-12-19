Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis
Доступность

«Похоже на зарождение Народного фронта»: Алвис Херманис обратился к латышам (2)

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 11:02

Важно 2 комментариев

Письмо сторонникам движения "Без партий" разместил в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис. Он объясняет суть своей идеи...

-Я рекомендую кардинально изменить тактику.

И строить это движение не сверху, а снизу.

Не из руководящего центра/политбюро, а из народных ячеек. Да, похоже на зарождение Народного фронта. К сожалению, слишком много сходств с теми временами сегодня.

Когда люди сначала организовывались на местном уровне, а затем уже на центральном. В эпоху социальных сетей это будет гораздо проще осуществить.

Потому что произошедшее подтверждает, что, организуя вечеринку сверху, мы рискуем превратиться в еще один запасной аэродром для "Единства" и компании со всеми теми же безнадежными персонажами.

Возможно, пришло время доказать людям, что это не какая-то группа детей из детского сада, разгневанная исчезновением воспитательницы, а взрослые, которые начинают брать на себя ответственность. И вообще — народное движение не может быть организовано сверху. Оно может возникнуть только из самих людей.

Идеи и предложения движения «Без партий» — это очень хорошая отправная точка для дальнейшего развития этого движения. Пусть каждый, кто вдохновится ими, станет лидером в своей области. Нам просто нужно найти наилучший способ общения и координации со всеми. Я не отказываюсь от участия или ответственности, но я не хочу быть начальником. Я могу только вдохновлять.

Боже мой, Латвия официально занимает последнее место в Европе ещё со вчерашнего дня! Кому ещё что-то непонятно?! Кому ещё нужно в чём-то убедиться?!

Я призываю всех латышей, которые стыдятся и боятся своей страны, очнуться и наконец начать что-то делать на благо своего дела. Для начала я предлагаю организовать небольшие центры «Без партий» везде, где мы находимся. Я знаю, что в нескольких местах в Латвии люди уже готовы сделать это немедленно.

«Никаких вечеринок» — вот наш девиз.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)
Важно

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео) (1)

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице
Эксклюзив

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности
Важно

Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры (2)

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 2 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Читать
Загрузка

Дождливая ночь и осторожные прояснения (2)

Важно 18:29

Важно 2 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Читать

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество? (2)

Важно 18:23

Важно 2 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Читать

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день (2)

Важно 18:20

Важно 2 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Читать

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры (2)

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 2 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Читать

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка (2)

Важно 17:47

Важно 2 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Читать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет (2)

Важно 17:35

Важно 2 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Читать