Дождливая ночь и осторожные прояснения

️ Ночью ветер южный, юго-западный, умеренный, на побережье порывами до 14 м/с.
️ Температура ночью - 0…+5 °C, днем потеплеет до +2…+7 °C.
По регионам
Курземе ️
Дождь ночью и утром, затем возможны краткие прояснения. Ветер ощутимый, особенно у моря.
Центральная часть ️
Осадки в ночные и утренние часы, днем - переменная облачность с проблесками солнца.
Видземе ️
В основном пасмурно и сыро, местами туман. Существенных прояснений не ожидается.
Земгале ️
Дождь ночью и утром, днем облачно, без резких погодных сюрпризов.
Латгале и Селия ️
Здесь дождь сместится на дневные часы. Утро может пройти без осадков, но ненадолго.
Рига ️
Во второй половине ночи и утром - дождь. После обеда облака начнут редеть, и солнце попробует напомнить о себе.
️ Температура - около +6 °C.
Советы
☂️ Зонт лишним не будет почти нигде.
️ Утром будьте внимательны на дорогах - возможен туман.
День сырой, но сравнительно теплый - без зимних крайностей.
Суббота получится серой, но не злой. Погода без истерик - просто латвийская классика.