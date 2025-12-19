Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дождливая ночь и осторожные прояснения

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

️ Ночью ветер южный, юго-западный, умеренный, на побережье порывами до 14 м/с.
️ Температура ночью - 0…+5 °C, днем потеплеет до +2…+7 °C.

По регионам

Курземе ️
Дождь ночью и утром, затем возможны краткие прояснения. Ветер ощутимый, особенно у моря.
Центральная часть ️
Осадки в ночные и утренние часы, днем - переменная облачность с проблесками солнца.
Видземе ️
В основном пасмурно и сыро, местами туман. Существенных прояснений не ожидается.
Земгале ️
Дождь ночью и утром, днем облачно, без резких погодных сюрпризов.
Латгале и Селия ️
Здесь дождь сместится на дневные часы. Утро может пройти без осадков, но ненадолго.
Рига ️
Во второй половине ночи и утром - дождь. После обеда облака начнут редеть, и солнце попробует напомнить о себе.
️ Температура - около +6 °C.

Советы
☂️ Зонт лишним не будет почти нигде.
️ Утром будьте внимательны на дорогах - возможен туман.
День сырой, но сравнительно теплый - без зимних крайностей.

Суббота получится серой, но не злой. Погода без истерик - просто латвийская классика.

