Дождливая ночь и осторожные прояснения

️ Ночью ветер южный, юго-западный, умеренный, на побережье порывами до 14 м/с.

️ Температура ночью - 0…+5 °C, днем потеплеет до +2…+7 °C.

По регионам

Курземе ️

Дождь ночью и утром, затем возможны краткие прояснения. Ветер ощутимый, особенно у моря.

Центральная часть ️

Осадки в ночные и утренние часы, днем - переменная облачность с проблесками солнца.

Видземе ️

В основном пасмурно и сыро, местами туман. Существенных прояснений не ожидается.

Земгале ️

Дождь ночью и утром, днем облачно, без резких погодных сюрпризов.

Латгале и Селия ️

Здесь дождь сместится на дневные часы. Утро может пройти без осадков, но ненадолго.

Рига ️

Во второй половине ночи и утром - дождь. После обеда облака начнут редеть, и солнце попробует напомнить о себе.

️ Температура - около +6 °C.

Советы

☂️ Зонт лишним не будет почти нигде.

️ Утром будьте внимательны на дорогах - возможен туман.

День сырой, но сравнительно теплый - без зимних крайностей.

Суббота получится серой, но не злой. Погода без истерик - просто латвийская классика.