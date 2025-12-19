Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 20. Декабря Завтра: Arta, Minjona
Доступность

VSAA рассылает важную информацию пенсионерам перед праздниками

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 20:14

Важно 0 комментариев

Перед Рождеством организация "Latvijas pasts" начнет доставлять пенсии, выплачиваемые Государственным агентством социального страхования (VSAA), по месту жительства своих подопечных раньше установленного срока, сообщает nra.lv.

Перед Рождеством пенсионеры, получающие пенсии от Государственного агентства социального страхования (VSAA), начнут получать выплаты по месту жительства раньше тех, кто обычно получает их 22 и 23 декабря:

Пенсия с 23-й даты - 22 декабря;

Пенсия с 24-й даты - 23 декабря.

Для лиц, получающих услуги VSAA через кредитные учреждения, VSAA будет осуществлять платежи в следующие сроки:

Выплаты пенсий за 20, 21 и 22 числа — 18 декабря;

Детские пособия за период с 22 по 19 декабря;

Пенсии и пособия за период с 23 по 28 число - по состоянию на 19 декабря.

Получатели первой пенсии следующего года, для которых дата выплаты пенсии приходится на 5 или 6 января , получат ее на свои счета 2 января , а почтальон доставит пенсию каждому получателю на дом в указанные даты выплаты — 5 или 6 января.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице
Эксклюзив

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)
Важно

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео) (1)

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью
Важно

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности

Важно 20:47

Важно 0 комментариев

31 марта этого года в 21:16 в Государственную полицию поступила информация о том, что житель поселка Коде Баускского района получил на свой телефон SMS-сообщение, якобы от Государственной налоговой службы, в котором содержалась информация о возможном налоговом долге.

31 марта этого года в 21:16 в Государственную полицию поступила информация о том, что житель поселка Коде Баускского района получил на свой телефон SMS-сообщение, якобы от Государственной налоговой службы, в котором содержалась информация о возможном налоговом долге.

Читать
Загрузка

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Новости Латвии 20:37

Новости Латвии 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Читать

Украина впервые поразила танкер «теневого флота» РФ в Средиземном море (ВИДЕО)

Мир 20:34

Мир 0 комментариев

Служба безопасности Украины впервые поразила танкер так называемого "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник в СБУ, назвав новую операцию, проведенную за 2 тысячи километров от территории Украины, "беспрецедентной".

Служба безопасности Украины впервые поразила танкер так называемого "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник в СБУ, назвав новую операцию, проведенную за 2 тысячи километров от территории Украины, "беспрецедентной".

Читать

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Читать

Идём дорогой Сталина: Апинис рассказал Вейдемане об ужасах врачебных ошибок

Выбор редакции 20:00

Выбор редакции 0 комментариев

Публицист Элита Вейдемане поговорила с известным латвийским врачом и телеведущим Петерисом Апинисом о возможных причинах трагедии в Детской клинической университетской больнице (BKUS), когда из-за вероятной врачебной ошибки умер ребенок. Приводим их интервью из "Нетакариги" в переводе и сокращении.

Публицист Элита Вейдемане поговорила с известным латвийским врачом и телеведущим Петерисом Апинисом о возможных причинах трагедии в Детской клинической университетской больнице (BKUS), когда из-за вероятной врачебной ошибки умер ребенок. Приводим их интервью из "Нетакариги" в переводе и сокращении.

Читать

Миллиард на Дракулу! Румыния хочет заработать на самом известном вампире мира

Всюду жизнь 19:17

Всюду жизнь 0 комментариев

В Румынии планируют вложить около 1 млрд евро в туристический мегапроект Dracula Land — крупный тематический парк недалеко от Бухареста. Открытие заявляют в период 2026–2027 годов. Это не музей и не аттракцион «для галочки», а попытка превратить самый узнаваемый готический миф Европы в источник реальных туристических денег.

В Румынии планируют вложить около 1 млрд евро в туристический мегапроект Dracula Land — крупный тематический парк недалеко от Бухареста. Открытие заявляют в период 2026–2027 годов. Это не музей и не аттракцион «для галочки», а попытка превратить самый узнаваемый готический миф Европы в источник реальных туристических денег.

Читать