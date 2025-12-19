VSAA рассылает важную информацию пенсионерам перед праздниками

Перед Рождеством пенсионеры, получающие пенсии от Государственного агентства социального страхования (VSAA), начнут получать выплаты по месту жительства раньше тех, кто обычно получает их 22 и 23 декабря:

Пенсия с 23-й даты - 22 декабря;

Пенсия с 24-й даты - 23 декабря.

Для лиц, получающих услуги VSAA через кредитные учреждения, VSAA будет осуществлять платежи в следующие сроки:

Выплаты пенсий за 20, 21 и 22 числа — 18 декабря;

Детские пособия за период с 22 по 19 декабря;

Пенсии и пособия за период с 23 по 28 число - по состоянию на 19 декабря.

Получатели первой пенсии следующего года, для которых дата выплаты пенсии приходится на 5 или 6 января , получат ее на свои счета 2 января , а почтальон доставит пенсию каждому получателю на дом в указанные даты выплаты — 5 или 6 января.