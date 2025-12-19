Украина впервые поразила танкер «теневого флота» РФ в Средиземном море (ВИДЕО)

Речь идет о судне QENDIL, которое, как сообщается, было поражено воздушными беспилотниками в нейтральных водах Средиземного моря группой "А" Центра специальных операций СБУ " в результате многоэтапных мероприятий".
На момент спецоперации судно не перевозило грузов и было пустым. Источник в СБУ утверждает, эта "атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе".
Украинские СМИ распространили видео атаки в Средиземноморье.
Ukraine's SBU struck shadow fleet tanker Qendil in neutral Mediterranean waters over 2,000 km from Ukraine for the first time, causing critical damage rendering it inoperable, sources tell RBC Ukraine. pic.twitter.com/CxNM7qLjLo— WarTranslated (@wartranslated) December 19, 2025
Сообщается, что в результате атаки танкер QENDIL получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.