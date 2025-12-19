Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Украина впервые поразила танкер «теневого флота» РФ в Средиземном море (ВИДЕО)

Euronews 19 декабря, 2025 20:34

Мир

Служба безопасности Украины впервые поразила танкер так называемого "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник в СБУ, назвав новую операцию, проведенную за 2 тысячи километров от территории Украины, "беспрецедентной".

Речь идет о судне QENDIL, которое, как сообщается, было поражено воздушными беспилотниками в нейтральных водах Средиземного моря группой "А" Центра специальных операций СБУ " в результате многоэтапных мероприятий".

На момент спецоперации судно не перевозило грузов и было пустым. Источник в СБУ утверждает, эта "атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе".

Украинские СМИ распространили видео атаки в Средиземноморье.

Сообщается, что в результате атаки танкер QENDIL получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.

Путин: не считаем себя ответственными за гибель людей
Путин: не считаем себя ответственными за гибель людей

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице
В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

VSAA рассылает важную информацию пенсионерам перед праздниками
VSAA рассылает важную информацию пенсионерам перед праздниками

Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности

31 марта этого года в 21:16 в Государственную полицию поступила информация о том, что житель поселка Коде Баускского района получил на свой телефон SMS-сообщение, якобы от Государственной налоговой службы, в котором содержалась информация о возможном налоговом долге.

Загрузка

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

VSAA рассылает важную информацию пенсионерам перед праздниками

Перед Рождеством организация "Latvijas pasts" начнет доставлять пенсии, выплачиваемые Государственным агентством социального страхования (VSAA), по месту жительства своих подопечных раньше установленного срока, сообщает nra.lv.

Идём дорогой Сталина: Апинис рассказал Вейдемане об ужасах врачебных ошибок

Публицист Элита Вейдемане поговорила с известным латвийским врачом и телеведущим Петерисом Апинисом о возможных причинах трагедии в Детской клинической университетской больнице (BKUS), когда из-за вероятной врачебной ошибки умер ребенок. Приводим их интервью из "Нетакариги" в переводе и сокращении.

Миллиард на Дракулу! Румыния хочет заработать на самом известном вампире мира

В Румынии планируют вложить около 1 млрд евро в туристический мегапроект Dracula Land — крупный тематический парк недалеко от Бухареста. Открытие заявляют в период 2026–2027 годов. Это не музей и не аттракцион «для галочки», а попытка превратить самый узнаваемый готический миф Европы в источник реальных туристических денег.

