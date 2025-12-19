Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью

«Отказали в работе, потому что я запросила зарплату на 200 евро выше, чем было указано в объявлении, когда на собеседовании мне сказали, что помимо указанных в объявлении обязанностей мне придется выполнять и другие задачи (полностью противоположные той, на которую я претендовала)!», — пожаловалась она.

В комментариях люди поделились похожим опытом:

«Вам отказали в работе не потому, что вы запросили зарплату на 200 евро выше, а потому, что были другие кандидаты, которые согласились или согласились бы выполнять эту работу за предложенную компанией зарплату», — писали люди.

«Когда я искал работу, зарплата предлагалась на 300 евро меньше, чем мы в итоге договорились до заключения трудового договора; работодатели бывают разные. Более того, они сами заранее спросили меня, за какие деньги я готов работать…», - рассказал Карлис.

«Многие просто игнорируют четко указанную причину запроса более высокой зарплаты. Если работодатель не перечисляет все должностные обязанности в объявлении, то работник должен предположить, что зарплата тоже не была указана полностью. Хорошо, что о дополнительных обязанностях рассказывают на собеседовании, а не в первый день работы. Бывают идиоты!», - отмечают опытные.

«Когда просишь что-то дополнительное, всегда нужно учитывать возможность отказа. Нужно быть востребованным специалистом и кандидатом, которого все хотят видеть на этой должности, чтобы компания сразу же изменила бюджет на заработную плату именно из-за тебя», - объясняют девушке.