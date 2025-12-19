Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis
Доступность

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 12:48

Важно 0 комментариев

LETA

В социальной сети Threads появилась история Алисы, которая попросила на собеседовании зарплату на 200 евро больше, поскольку выяснилось, что и рабочих обязанностей планируется больше, чем было указано в объявлении. Девушке в должности отказали.

«Отказали в работе, потому что я запросила зарплату на 200 евро выше, чем было указано в объявлении, когда на собеседовании мне сказали, что помимо указанных в объявлении обязанностей мне придется выполнять и другие задачи (полностью противоположные той, на которую я претендовала)!», — пожаловалась она.

В комментариях люди поделились похожим опытом:

«Вам отказали в работе не потому, что вы запросили зарплату на 200 евро выше, а потому, что были другие кандидаты, которые согласились или согласились бы выполнять эту работу за предложенную компанией зарплату», — писали люди.

«Когда я искал работу, зарплата предлагалась на 300 евро меньше, чем мы в итоге договорились до заключения трудового договора; работодатели бывают разные. Более того, они сами заранее спросили меня, за какие деньги я готов работать…», - рассказал Карлис.

«Многие просто игнорируют четко указанную причину запроса более высокой зарплаты. Если работодатель не перечисляет все должностные обязанности в объявлении, то работник должен предположить, что зарплата тоже не была указана полностью. Хорошо, что о дополнительных обязанностях рассказывают на собеседовании, а не в первый день работы. Бывают идиоты!», - отмечают опытные.

«Когда просишь что-то дополнительное, всегда нужно учитывать возможность отказа. Нужно быть востребованным специалистом и кандидатом, которого все хотят видеть на этой должности, чтобы компания сразу же изменила бюджет на заработную плату именно из-за тебя», - объясняют девушке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка
Важно

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности
Важно

Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности (1)

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице
Эксклюзив

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Читать
Загрузка

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Читать

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Читать

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Читать

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Читать

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Читать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Читать