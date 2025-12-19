К SMS также была добавлена ссылка, по которой можно было получить более подробную информацию. Мужчина нажал на ссылку, указанную в SMS, после чего на его смартфоне открылся сайт банка, на котором можно было пройти аутентификацию с помощью Smart-ID, что он и сделал.

После выполнения этих действий на телефоне не отображалась никакая информация о транзакции, что создавало впечатление, что подключение к веб-сайту Государственной налоговой службы было неудачным. Однако, открыв свой интернет-банк, мужчина обнаружил, что сумма в размере 2536,52 евро была переведена на банковский счет неизвестного ему лица.

По факту произошедшего в Южноземгальском отделении Государственной полиции немедленно было возбуждено уголовное дело.

В связи с произошедшим было проведено несколько процессуальных действий с целью установления возможного виновного лица.

16 декабря этого года был задержан молодой человек, родившийся в 2004 году, и к нему была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В тот же день на месте проживания лица был проведен обыск и изъяты носители электронной информации. Государственная полиция продолжает расследование по возбужденному уголовному делу.

Государственная полиция призывает быть особенно бдительными и напоминает о советах по безопасности, с которыми можно ознакомиться на сайте ГП: vp.gov.lv.

