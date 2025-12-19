Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Мнения жителей разделились. Одни считают сквер важным местом для отдыха и частью городской истории, другие указывают на нехватку жилья и полагают, что новые дома были бы полезны для молодых семей. Однако большинство опрошенных опасаются, что Рига теряет последние зеленые зоны.

Общество жителей Агенскалнса и другие организации выступают против строительства, ссылаясь на документы территориального планирования. В них Малая Аркадия обозначена как культурно-исторически, экологически и ландшафтно ценное место и часть охраняемой территории «Агенскалнс». Архитектор Петерис Блумс подчеркивает, что здесь расположен холм ледникового периода, входящий в древнюю дюнную гряду, формирующую исторический берег Даугавы.

«В рижских документах планирования указано, что рельеф города является охраняемой ценностью», — отметил Блумс, напомнив, что на рисунках Йохана Кристофа Броце в этом месте зафиксированы исторические мельницы.

Активисты направили в Рижскую думу открытое письмо с предложением передать территорию в собственность города, а нынешнему владельцу предоставить равноценный участок в другом месте. По словам председателя общества жителей Агенскалнса Роберта Карклиньша, прямой запрет на застройку невозможен, поэтому решение должно быть найдено на уровне самоуправления и в правовом поле.

Вице-мэр Риги Марис Спринджукс сообщил, что застройщик уже обратился в стройуправу за разрешением, однако из-за особых условий требуется дендрологическая и биотопная экспертиза.

«Нужно понимать влияние застройки на деревья и весь ансамбль, а не только на один участок», — подчеркнул Спринджукс.

Он также признал, что у города нет средств на создание парка на этой территории. Застройщик должен представить оценку биотопов до конца года, однако просит продлить срок до февраля следующего года.