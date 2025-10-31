По её словам, нестабильность в правительстве уже очень велика, так как Стамбульская конвенция была одним из основных условий формирования нынешней коалиции, на чём настаивали «Прогрессивные».

«Если это соглашение отменяется, возникает вопрос: способно ли правительство вообще работать в нынешней комбинации», — отметила она.

В наибольшей степени «преданными», по мнению политолога, оказались именно «Прогрессивные», поскольку обещание партнёров более не действует.

Метла-Розентале допускает, что премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») попытается удержать правительство до принятия бюджета, чтобы избежать ещё большей нестабильности. «Это было бы ответственно», — сказала она.

Однако после утверждения бюджета продолжать работу в такой комбинации, по её мнению, будет невозможно: между СЗК и «Прогрессивными» — взаимные противоречия и конфронтация, поэтому «правительство почти формальное».

«Можно делать вид, что всё в порядке, но в это уже никто не верит. С момента создания кабинета на повестке дня был вопрос о том, удастся ли сработаться. Политические силы разные по взглядам. Все говорили, что это не будет проблемой, главное, договориться о работе. Теперь же речь идёт о ценностях», — пояснила политолог.

Главной целью оппозиции, включая «Объединённый список», инициировавшей голосование о денонсации конвенции, было доказать, что Силине не удалось удержать коалицию и правительство недееспособно.

Метлу-Розентале удивила позиция СЗК: она считала, что партия не зайдёт так далеко и ограничится заявлениями о своих консервативных ценностях. Теперь же СЗК «ушла вместе с оппозицией и нарушила обещание», а значит встал вопрос доверия и политической чести.

Политолог считает, что переходное правительство маловероятно, и, скорее всего, будет сформировано новое. Настоящий кабинет, даже если его сохранить, не сможет принимать совместные решения из-за внутренних конфликтов. СЗК и «Прогрессивные» больше взаимно не поддерживают идеи друг друга.

По мнению Метлы-Розентале, в новых сценариях «Прогрессивным» и «Новому Единству» места уже не будет — у них нет партнёров. А СЗК может создать новый кабинет с «Объединённым списком» или с «Латвией на первом месте», так как с ними у партии нет «красных линий». «Стабильность» в качестве партнёра не рассматривается.

Такое правительство, по её словам, будет консервативным и национально ориентированным, а партия «Латвия на первом месте» открыто выражает желание дружить с восточным соседом.

Есть и маловероятный вариант, что «Новое Единство» сможет всё исправить, но неясно, насколько глубоки разногласия с «Прогрессивными». Политолог задаётся вопросом, почему Силиня не сумела удержать команду и позволила СЗК выйти.

«Ситуация курьёзная: СЗК говорит, что остаётся в правительстве, «Новое Единство» тоже не будет его валить, но возникают сомнения в самоуважении этих партий», — заметила Метла-Розентале. Она добавила, что время этого правительства ещё не закончилось, так как президент не рассмотрел законопроект о денонсации конвенции. Если он вернёт его в Сейм, СЗК может изменить позицию.

Всё зависит от решения президента. Он может инициировать референдум — тогда необходимо собрать 155 тысяч подписей, что в современной Латвии будет сложно. Или обратиться в Конституционный суд, чтобы тот оценил соответствие законопроекта Сатверсме.

«Решение Конституционного суда не будет приказом вернуть конвенцию — это будет только оценка проблем», — пояснила она.

Политолог также отметила, что 5000 человек, вышедших на протест, лишь часть общества. Референдум помог бы понять, каково настроение в стране.

«Да, он дорогой, может не соберёт 155 тысяч подписей, но иногда нужно понять, что наша нация думает. Возможно, мы всё ещё консервативны и не принимаем ничего за пределами традиционного взгляда, и это тоже факт», — сказала Метла-Розентале.