Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 31. Октября Завтра: Rinalda, Rinalds, Valts
Доступность

Правительство в Латвии «существует формально»: политолог предрекает новое (1)

Редакция PRESS 31 октября, 2025 17:09

Важно 1 комментариев

LETA

 Правительство, возглавляемое «Новым Единством», сейчас «существует практически формально», оценила ситуацию в коалиции после голосования в четверг о выходе из Стамбульской конвенции преподаватель Рижского университета Страдиня и политолог Лелде Метла-Розентале в комментарии порталу tv3.lv.

По её словам, нестабильность в правительстве уже очень велика, так как Стамбульская конвенция была одним из основных условий формирования нынешней коалиции, на чём настаивали «Прогрессивные».

«Если это соглашение отменяется, возникает вопрос: способно ли правительство вообще работать в нынешней комбинации», — отметила она.
В наибольшей степени «преданными», по мнению политолога, оказались именно «Прогрессивные», поскольку обещание партнёров более не действует.

Метла-Розентале допускает, что премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») попытается удержать правительство до принятия бюджета, чтобы избежать ещё большей нестабильности. «Это было бы ответственно», — сказала она.

Однако после утверждения бюджета продолжать работу в такой комбинации, по её мнению, будет невозможно: между СЗК и «Прогрессивными» — взаимные противоречия и конфронтация, поэтому «правительство почти формальное».

«Можно делать вид, что всё в порядке, но в это уже никто не верит. С момента создания кабинета на повестке дня был вопрос о том, удастся ли сработаться. Политические силы разные по взглядам. Все говорили, что это не будет проблемой, главное, договориться о работе. Теперь же речь идёт о ценностях», — пояснила политолог.

Главной целью оппозиции, включая «Объединённый список», инициировавшей голосование о денонсации конвенции, было доказать, что Силине не удалось удержать коалицию и правительство недееспособно.

Метлу-Розентале удивила позиция СЗК: она считала, что партия не зайдёт так далеко и ограничится заявлениями о своих консервативных ценностях. Теперь же СЗК «ушла вместе с оппозицией и нарушила обещание», а значит встал вопрос доверия и политической чести.

Политолог считает, что переходное правительство маловероятно, и, скорее всего, будет сформировано новое. Настоящий кабинет, даже если его сохранить, не сможет принимать совместные решения из-за внутренних конфликтов. СЗК и «Прогрессивные» больше взаимно не поддерживают идеи друг друга.

По мнению Метлы-Розентале, в новых сценариях «Прогрессивным» и «Новому Единству» места уже не будет — у них нет партнёров. А СЗК может создать новый кабинет с «Объединённым списком» или  с «Латвией на первом месте», так как с ними у партии нет «красных линий». «Стабильность» в  качестве партнёра не рассматривается.

Такое правительство, по её словам, будет консервативным и национально ориентированным, а партия «Латвия на первом месте» открыто выражает желание дружить с восточным соседом.

Есть и маловероятный вариант, что «Новое Единство» сможет всё исправить, но неясно, насколько глубоки разногласия с «Прогрессивными». Политолог задаётся вопросом, почему Силиня не сумела удержать команду и позволила СЗК выйти.

«Ситуация курьёзная: СЗК говорит, что остаётся в правительстве, «Новое Единство» тоже не будет его валить, но возникают сомнения в самоуважении этих партий», — заметила Метла-Розентале. Она добавила, что время этого правительства ещё не закончилось, так как президент не рассмотрел законопроект о денонсации конвенции. Если он вернёт его в Сейм, СЗК может изменить позицию.

Всё зависит от решения президента. Он может инициировать референдум — тогда необходимо собрать 155 тысяч подписей, что в современной Латвии будет сложно. Или обратиться в Конституционный суд, чтобы тот оценил соответствие законопроекта Сатверсме.

«Решение Конституционного суда не будет приказом вернуть конвенцию — это будет только оценка проблем», — пояснила она.
Политолог также отметила, что 5000 человек, вышедших на протест,  лишь часть общества. Референдум помог бы понять, каково настроение в стране.

«Да, он дорогой, может не соберёт 155 тысяч подписей, но иногда нужно понять, что наша нация думает. Возможно, мы всё ещё консервативны и не принимаем ничего за пределами традиционного взгляда, и это тоже факт», — сказала Метла-Розентале.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:20 31.10.2025
Эстония: за энергетическую независимость заплатят жители
Sfera.lv 4 часа назад
Финляндия: до свидания, мама!
Sfera.lv 5 часов назад
Жильцы многоквартирных домов в Латвии смогут экономить на счетах за электричество
Bitnews.lv 5 часов назад
Балтия: в магазин придётся идти самим
Sfera.lv 5 часов назад
«С какого это времени мы стали такими?» — Вайра Вике-Фрейберга резко осудила решение Сейма выйти из Стамбул...
Bitnews.lv 5 часов назад
В Рижском зоопарке родились четыре капибары
Bitnews.lv 5 часов назад
Юрмала снизит налог на жильё для своих жителей на 90%
Bitnews.lv 5 часов назад
Южный мост в Риге переходит на зимний скоростной режим
Bitnews.lv 5 часов назад

Сбежавший из калининградского поезда россиянин найден в Финляндии: прошёл через Латвию? (1)

Важно 19:09

Важно 1 комментариев

Россиянин Данилас Мухаметов, сбежавший летом из транзитного поезда Адлер–Калининград, найден в Финляндии, сообщил портал 15min.lt со ссылкой на прокурора Каунасского округа Римаса Брадунаса. Финские власти держат Мухаметова в изоляции, а литовская прокуратура уже начала процедуру его экстрадиции.

Россиянин Данилас Мухаметов, сбежавший летом из транзитного поезда Адлер–Калининград, найден в Финляндии, сообщил портал 15min.lt со ссылкой на прокурора Каунасского округа Римаса Брадунаса. Финские власти держат Мухаметова в изоляции, а литовская прокуратура уже начала процедуру его экстрадиции.

Читать
Загрузка

Евробраконьеры облюбовали Лиепайский заказник и попались инспекторам (1)

ЧП и криминал 19:09

ЧП и криминал 1 комментариев

Трое граждан Италии были задержаны за незаконную охоту на водоплавающих птиц в природном заповеднике «Лиепайское озеро», сообщила представитель Службы охраны природы (DAP) Байба Ралле.

Трое граждан Италии были задержаны за незаконную охоту на водоплавающих птиц в природном заповеднике «Лиепайское озеро», сообщила представитель Службы охраны природы (DAP) Байба Ралле.

Читать

Politico: «Темная сторона правления Зеленского» (1)

Мир 18:49

Мир 1 комментариев

Украинские оппозиционные депутаты и представители гражданского общества обвиняют власть Владимира Зеленского в использовании судебной системы для запугивания оппонентов и критиков, сообщает Politico. По мнению собеседников издания, президент и его окружение превращают «борьбу с коррупцией» в инструмент политического контроля.

Украинские оппозиционные депутаты и представители гражданского общества обвиняют власть Владимира Зеленского в использовании судебной системы для запугивания оппонентов и критиков, сообщает Politico. По мнению собеседников издания, президент и его окружение превращают «борьбу с коррупцией» в инструмент политического контроля.

Читать

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне (1)

Выбор редакции 18:49

Выбор редакции 1 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать

Хэллоуин — полиция и медики на страже (1)

Важно 18:36

Важно 1 комментариев

К вечеру 31 октября, некоторые празднуют День всех святых Хэллоуин или вспоминают про кельтский новой год Самайн. Полиция Латвии опубликовала фото особых экипажей дорожной полиции в пятницу, последнйи день октября. 

К вечеру 31 октября, некоторые празднуют День всех святых Хэллоуин или вспоминают про кельтский новой год Самайн. Полиция Латвии опубликовала фото особых экипажей дорожной полиции в пятницу, последнйи день октября. 

Читать

В Латвии станет поездом меньше — на год (1)

Бизнес 18:35

Бизнес 1 комментариев

В августе возле Рижского центрального вокзала пассажирский поезд стоимостью 7,4 млн евро столкнулся с дрезиной и серьёзно пострадал. По данным Pasažieru vilciens, ремонт обойдётся примерно в 1,5 млн евро и займёт не менее года.

В августе возле Рижского центрального вокзала пассажирский поезд стоимостью 7,4 млн евро столкнулся с дрезиной и серьёзно пострадал. По данным Pasažieru vilciens, ремонт обойдётся примерно в 1,5 млн евро и займёт не менее года.

Читать

Плату за энергетическую независимость от России уже включили в счета за электричество (1)

Важно 18:33

Важно 1 комментариев

С января 2026 года в Эстонии появятся два новых платежа, которые отразятся отдельными строками в счетах за электроэнергию. Оба связаны с переходом страны на автономную работу энергосистемы после выхода из общей сети с Россией и Беларусью (BRELL), сообщает ERR.ee.

С января 2026 года в Эстонии появятся два новых платежа, которые отразятся отдельными строками в счетах за электроэнергию. Оба связаны с переходом страны на автономную работу энергосистемы после выхода из общей сети с Россией и Беларусью (BRELL), сообщает ERR.ee.

Читать