STEM «съедает» английский: Британия бьёт тревогу

За последние годы число поступающих на English сократилось настолько, что некоторые факультеты оказались под угрозой закрытия или слияния. Причина звучит прагматично и беспощадно: студенты выбирают специальности, которые обещают работу — в IT, инженерии, анализе данных.

Университеты говорят о «рациональном выборе поколения». Обучение дорожает, кредиты висят десятилетиями, и всё больше молодых людей воспринимают диплом как инвестицию. Если она не даёт понятного возврата, от неё отказываются.

При этом сами преподаватели предупреждают: проблема не в STEM как таковом. Проблема в том, что университет перестаёт быть местом мышления и становится рынком услуг. Английская литература, история, философия не учат писать код — они учат понимать тексты, контексты и смыслы. А именно этого всё чаще не хватает в мире алгоритмов.

Парадокс в том, что даже технологические компании всё чаще ищут сотрудников с навыками критического мышления, письма и интерпретации. Но на этапе поступления это звучит слишком абстрактно по сравнению с конкретным обещанием зарплаты.

В результате английский язык — культурный фундамент самой Британии — оказывается в роли «непрактичного знания». И это вызывает тревогу уже не только у академиков, но и у политиков, которые опасаются, что страна потеряет не просто кафедры, а способность формулировать собственные идеи.

STEM даёт инструменты.

Гуманитарные науки отвечают на вопрос, зачем ими пользоваться.

И пока Британия делает ставку только на первое, второе тихо уходит со сцены.