Зам. начальника госполиции Гришин возглавит налогово-таможенную полицию

Карьеру в полиции Гришин начал в 1991 году. Занимал различные должности в Рижском региональном управлении Госполиции, в том числе исполнял обязанности начальника, работал на разных должностях в Управлении криминальной полиции Главного управления полиции Риги, а последние 12 с лишним лет занимал должности замначальника Госполиции и начальника Главного управления криминальной полиции.

Гришин имеет степень магистра в области права, которую получил в Латвийской полицейской академии, и степень бакалавра права и квалификацию юриста, полученные в Латвийском университете.

Заявки на конкурс на должность начальника НТП подали шесть претендентов, а к последнему этапу были допущены двое кандидатов, получивших наивысшие оценки. По итогам конкурса Гришин, получивший наивысшую оценку, был рекомендован министру внутренних дел Рихарду Козловскису, который выдвинул его кандидатуру на утверждение в Кабинете министров.

Зарплата начальника НТП до уплаты налогов составит от 4400 до 5900 евро.

НТП начнет работу с 1 января 2026 года и будет находиться в ведении министра внутренних дел. НТП возьмет на себя функции и задачи нынешнего управления налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов.