МОН сокращает бюрократию: директора сами смогут согласовывать изменения нагрузки педагогов

22 декабря, 2025

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

В дальнейшем директора профессиональных школ смогут сами согласовывать изменения рабочей нагрузки педагогов, если она изменится в течение учебного года. Это позволит сократить бюрократию, так как до сих пор каждое изменение требовало дополнительных согласований, пояснили в МОН.

При этом предусмотрено, что в случаях, если педагог в середине учебного года прекращает работу или начинается период его длительного отсутствия, школа будет обязана пересчитать фактически отработанные часы, чтобы за них было заплачено.

Изменения также предусматривают более точный учет рабочего времени учителей: рабочий день впредь больше не будет отмечаться формально, вместо этого нужно будет фиксировать отработанные часы в соответствии с законом о труде, указывая общее количество часов, сверхурочные часы, работу в праздничные дни и простои.

