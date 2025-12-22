Россию подозревают в разработке оружия против спутников Starlink

Согласно данным разведки, с которыми ознакомилось АР, так называемое оружие "зонального действия" будет нацелено на засыпание орбит Starlink сотнями тысяч высокоплотных шарообразных элементов, "что может вывести из строя сразу несколько спутников, но также создает риск катастрофического побочного ущерба для других орбитальных систем".

Орбиты Starlink находятся на высоте около 550 километров над планетой. По данным аналитиков, опрошенных АР, китайская космическая станция "Тяньгун" и Международная космическая станция (МКС) работают на более низких орбитах, "поэтому обе подвергаются риску". Эксперты полагают, что после такой атаки "гранулы" и обломки фрагментов спутников упадут на Землю, возможно повредив по пути другие орбитальные системы. Наибольший ущерб, по мнению аналитиков, будет нанесен солнечным батареям, поскольку они являются самой уязвимой частью спутников.

Целью применения этой возможной космической диверсии Москвы западные разведки считают ограничение превосходства стран Запада в космосе, в частности, спутников Starlink, которые помогают Украине на поле боя в ходе ее оборонительной войны против России .

Запад не исключает разработки Россией оружия для применения в космосе

Российские официальные лица неоднократно предупреждали, что коммерческие спутники, обслуживающие Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут "стать законными целями", пишет АР, напоминая, что в декабре Россия заявила о развертывании наземной ракетной системы С-500, способной поражать низкоорбитальные цели. "В отличие от ракеты, которую Россия испытала в 2021 году для уничтожения неработающего спутника времен холодной войны, новое оружие, находящееся в стадии разработки, будет нацелено на несколько спутников Starlink одновременно, причем гранулы, возможно, будут выпущены еще не запущенными формациями малых спутников, говорится в выводах разведки", - указано в публикации AP.

Бригадный генерал Кристофер Хорнер, командующий космическим подразделением вооруженных сил Канады, в беседе с агентством отметил, что подобные разработки России "нельзя исключать" в свете предыдущих заявлений США о том, что Москва работает над неизбирательным ядерным оружием космического базирования. "Не могу сказать, что я получал доклады о системе такого типа. Но это не кажется неправдоподобным", - сказал Хорнер.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на запросы AP о комментарии. Россия ранее призывала ООН приложить усилия для прекращения размещения оружия на орбите, а президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не намерена размещать ядерное космическое оружие, напоминает агентство.